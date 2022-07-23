陳時中要辦27場說明會　蔣萬安嗆：應該先辦道歉會

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室表示提供）

記者崔至雲／台北報導

2022縣市首長選舉開打，民進黨參選人陳時中為了提升地方人氣，陸續將舉辦27場地方說明會。對此，國民黨參選人蔣萬安嗆，陳時中是要跟市民解釋為何當時要阻擋疫苗、為何讓黑心快篩進入台北市嗎？若是這樣他辦500場說明會都不夠。

陳時中近日展開「全區走透透」行程，根據台北市黨部規劃，陳時中見面會將在下週一晚上開跑，規劃由市議員參選人邀請安排，總計26場次，藉此拉近陳時中與民眾的距離。

對於陳時中緊鑼密鼓地安排行程，蔣萬安今（23）日出席「天母啤酒節」活動時回應，陳時中所辦的地方說明會，是要跟台北市民解釋為何當時要阻擋疫苗、為何讓黑心快篩進入台北市嗎？還是要說明為何說萬華是破口？為何讓北市民風吹日曬雨淋買快篩？若是這樣他辦500場說明會都不夠。

蔣萬安再嗆，其實陳時中擔任指揮官時對台北市最壞，比方說快篩陽即確診政策，雙北當時就提出，但陳時中用各種理由拒絕，到疫情真的非常嚴重之時才開放，另外包括北市疫情最嚴重時，陳時中在快篩鋪貨部分，竟然是全台數量都一樣，完全沒有顧慮輕重緩急，讓北市民冒著風吹日曬雨淋排隊買快篩。

蔣萬安說，民進黨到選舉什麼事都做得出來，現在選舉來了才說道歉，過去從來沒有經營台北、沒有跟市民互動，現在趕著辦地方說明會，「我認為應該要辦地方道歉會」。