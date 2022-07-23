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「民進黨淪為幫派化政黨！」　蘇煥智4點狂轟：應換掉林智堅

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲民進黨全黨為林智堅論文背書，前台南縣長蘇煥智轟「顛倒是非、沉淪無底限」 。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅持續延燒。對此，前台南縣長蘇煥智今（23日）針對民主進步黨對林智堅抄襲案的澄清聲明發文反駁，表示林智堅抄襲94%，事證明確，除痛批民進黨「顛倒是非，沈淪無底線」，更呼籲應該另提人選，砲火十分猛烈。

「抄襲『報告草案』也是抄襲！」蘇煥智今（23日）在臉書發文表示，根據民進黨聲明一稱：「林智堅中華大學碩論口試早於著作權移轉」、「早在2008年7月著作權移轉給科管局前，林智堅早在當年6月已經通過碩論口試，無需向科管局申請使用」，問題是給「科管局報告的草稿」早在林智堅碩論口試前即已完成，中華大學在移交科管局前也不得先提供給他人抄襲使用供作碩士論文。

「誰抄誰？林智堅應負舉証責任！」蘇煥智認為，如果林智堅的主張成立，那豈不是中華大學「李友錚、王明郞」兩位教授的報告，是抄襲林智堅的碩論。教育部是否應該追究兩位教授學術倫理問題？林智堅應負舉証責任。

「指鹿為馬、移花接木！」蘇煥智指出，聲明二稱「與教授共同發表研究會論文，擁有著作權」、「問卷發放、回收與資料分析，林智堅都參與其中，更與教授共同發表論文，身為共同作者的他擁有著作權。」惟查，2008年4月研討會賀力行教授、林智堅、王明郎三人具名發表是文章只有15頁，而竹科委託報告的計劃主持人是李友錚、王明郎，而且總是共67頁，二者根本不同，民進黨可以「指鹿為馬」嗎？

▲▼ 。（圖／蘇煥智臉書）

▲蘇煥智認為「林智堅抄襲94%，事證非常明確」，更呼籲民進黨應該另提人選 （圖／蘇煥智臉書）

蘇煥智表示，且林智堅的碩論共67頁，抄襲的對象是李友錚、王明郎的「竹科委託報告」，民進黨刻意把15頁的研討會論文「移花接木」混淆是「竹科委託的研究報告」。

蘇煥智痛批民進黨「顛倒是非，沈淪無底線」，他更強調林智堅抄襲94%，事證非常明確。誠實面對，坦承錯誤道歉，另提人選，猶未太晚！

蘇煥智文末表示，如今舉黨上下為其掩飾硬拗，以執政資源強大行銷力，顛倒是非，讓國家法治徹底敗壞，沈淪無底線！蔡英文領導下民進黨已淪為不問是非的「幫派化政黨」，真的是台灣民主的悲哀！

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