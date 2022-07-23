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12億打造！新竹球場「恐怖2畫面」網驚呆：狗啃品質，把錢吐出來

▲▼ 。（圖／林智堅臉書）

▲新竹棒球場重新啟用，總統蔡英文、前新竹市長林智堅到場觀戰 。（圖／林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市政府斥資12億元重建的新竹球場昨（22日）正式啟用，不過卻接連爆出球星林智勝跌倒受傷，以及網友拍攝到座位區地板出現不明脫落狀況，可謂負評如潮。對此，新竹市議員張祖琰還踢爆球場有「安全疑慮」，指出階梯表面粗糙恐會刮傷人，碰觸更是滿手鐵鏽。

新竹市議員張祖琰昨在臉書社團「新竹爆料公社」發文表示，新竹市立棒球場即將迎來睽違快6年的首場賽事，不過上週議會市政考察勘查新整修的棒球場，卻發現新球場有點狀況，其中可能會對觀眾產生安全疑慮。

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▲▼ 。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲議員踢爆球場有「安全疑慮」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

張祖琰指出，球場3樓、4樓的看台有些陡峭，恐有安全疑慮，經過現場提出，請市政府改善，教育處今天回覆已經裝設完成。請大家上下階梯扶著扶手比較安全。

另外她也指出，3樓、4樓兩段階梯之間的走道空間不寬，加上前座椅背矮，行走其間請小心安全，尤其散場時怕會人擠人，擠跌倒恐會翻跌下去。

▲▼ 。（圖／翻攝新竹爆料公社）

張祖琰更PO照指出，球場大門前方一樓的大階梯使用所謂的耐候鋼，其表面生了「一層厚厚鐵鏽」鋼材，表面和邊緣粗糙，恐會刮傷人，碰觸到也會滿手鐵鏽，弄髒衣物，另外大門一樓階梯的長條地燈邊緣還有電線露出。

貼文曝光後，引發許多當地網友熱烈討論「離譜！這品質真的扯」、「花掉人民納稅錢12億，結果是狗啃的品質」、「這風格是超越工業風的廢墟風」、「不是新蓋的嗎？還沒啟用就老了？驗收的人是誰？不用出來負責？」、「把錢吐出來！這樣的破爛品質要12億？」。

▼更有網友爆料，球賽座位區地板出現不明脫落，黃色底面裸露出來。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社二社）

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