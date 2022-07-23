探訪森林仰望星空　知本夏季夜觀活動7／29開跑

▲知本國家森林遊樂區夜觀活動，觀察夜間森林裡的各種美。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

林務局台東林區管理處將於連續 7週的週五、六2日晚間，重磅推出「夜探知本」的森林夜觀活動，帶大家漫步靜謐的知本森林國家遊樂區，探訪豐富自然的森林生態、仰望仲夏璀璨星空。

台東處特別開辦知本國家森林遊樂區夜觀活動，增加於夜間進入園區進行生態體驗的選項外，同時也透過與策略聯盟飯店攜手提供住宿旅客優惠方案，共同為提振知本溫泉地區觀光產業盡份心力；為提升夜觀體驗活動品質，將採總量管制及小隊伍行進方式，以盡可能友善及降低干擾模式，引導遊客進入園區享受夏夜的靜謐及觀察夜間森林裡的各種美。

「夜探知本」活動期間自7月29日起至9月10日間每週五、六2日，每晚2梯次共計4隊（19：00及19：25兩個時段各有2隊），循不同路線進入園區夜觀。為降低對野生動物的干擾，每隊將以20人為限，每1梯次遊程約1.5小時，活動費用收費標準為一般民眾及3歲以上兒童每人新台幣300元，策略聯盟飯店住客優惠價每人新台幣250元（費用含園區入場券、遊程紀念品及公共意外責任險）。若每隊報名人數不足10人時，主辦單位將保留取消權利，取消資訊將於當天隊伍出發前2小時於知本國家森林遊樂區-返璞歸真臉書粉絲專頁公告及電話通知。

活動採線上預約報名（活動簡章及報名網址https://www.beclass.com/m/rid=2648b2862cd1c866e624 ，額滿為止），將依報名順序通知錄取與否及繳費資訊。