「老店新生」台東紅烏龍茶新亮點　歡迎來鹿野追熱氣球

▲營造「老店新生」亮麗形象，台東紅烏龍茶示範亮點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於今(111)年度打造「台東紅烏龍」為區域茶品牌，藉由鹿野梅花鹿的視覺形象及故事，加深品牌形象，並舉辦台東紅烏龍茶示範亮點形象營造計畫，選出新元昌紅茶產業文化館等6家紅烏龍茶產業店家進行店面改造，希望透過環境空間升級，來帶動紅烏龍茶產業發展。

縣長饒慶鈴表示，縣府成立「台東紅烏龍」品牌，帶動傳統茶產業的振興及提升市場競爭力，藉由鹿野梅花鹿的視覺形象及故事，加深品牌記憶度，今年特別選出6家鹿野地區紅烏龍示範亮點業者進行形象營造輔導，擦亮店家原有的特色及品牌意象，為鹿野慢生活找茶小旅增添新鮮感。

同時，台東縣政府將8月2日於鹿野高台的厚生茶園，舉行「台東紅烏龍老店新生暨新茶季活動記者會」，公布6家「老品牌、新樣貌」的特色茶店示範亮點營造與改善成果，其中，老王茶舖與厚生茶園透過改造店內銷售空間路線優化與門面重塑，打造舒適的購物環境與嶄新的品牌意象；新元昌紅茶產業文化館與碧蘿園茗茶坊透過觀光休閒服務場域的營造，帶動紅烏龍茶產業六級化發展；博雅齋自然茶園與女兒不懂茶商行，改造飲茶空間的活化與美化，透過個人風格與空間環境的沉浸式五感體驗，提升民眾對紅烏龍茶的回購頻率與口耳推薦，每家店都各有其特色。