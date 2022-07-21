台東推出騎電動機車看熱氣球　有機會抽中Gogoro及多項好禮





▲台東火車站出口處電動機車宣導攤位，民眾填寫問卷就能獲得200元電動機車租金折價券。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今夏2022台灣國際熱氣球嘉年華更環保，台東縣環境保護局特別結合縣府交觀處舉辦「電動機車陪你看熱氣球 合照打卡抽Gogoro」活動，即日起至8月15日23點59分止，民眾只要騎乘電動機車至鹿野高台熱氣球活動場域，與電動機車合照打卡，就有機會抽Gogoro VIVA等多項好禮。

環保局指出，「電動機車陪你看熱氣球 合照打卡抽Gogoro」活動，民眾只要在熱氣球嘉年華活動期間，騎乘電動機車至鹿野高台熱氣球活動現場與愛車合照後，將合照上傳至台東環保局活動網站(https://reurl.cc/o1N4aj)留言處貼上照片，且留言「我愛騎電動機車看熱氣球」，並填寫完問卷(https://reurl.cc/M0nZLW)，就有機會可以抽Gogoro VIVA等多項好禮。

環保局進一步說明，民眾或遊客若沒有電動機車的民眾也不用擔心，台東環保局即日起至8月13日於每周五上午8點至中午12點及每周六上午8點至下午6點，在台東火車站閘門出口處擺放電動機車宣導攤位，民眾填寫問卷就能獲得合作店家200元電動機車租金折價券，邀請沒有電動機車的民眾或原本預計租燃油機車旅遊的遊客們，一同響應騎乘電動機車看熱氣球拍照打卡抽大獎，更多抽獎相關資訊可至「台東縣電動機車購買補助申請資訊」臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/loLQz6)或洽詢專線089-238649。