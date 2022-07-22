不計成本拿比賽茶做冷泡茶　鹿野農會力推油切紅烏龍

▲鹿野農會推油切紅烏龍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣鹿野地區近年來強推的「紅烏龍」成功在台灣本土茶市場佔有一席之地，尤其沖泡後呈現出的紅色茶湯滋味甘醇，且不受限冷、熱泡皆具特色。鹿野地區農會以「比賽茶」強勢推出『油切紅烏龍』冷泡飲，冷藏後冰涼止渴在炎熱的天氣成為消暑聖品。



隨著國人肥胖的問題日益嚴重，市面上興起不少標榜「油切」或「茶花」相關飲品，指稱有不易形成體脂肪、除油等健體效果的飲料。鹿野栽種「紅烏龍」以冷泡方式更能凸顯甘醇及喉韻的特色，鹿野地區農會看準商機推出「油切紅烏龍」；溫潤滑順的口感深獲年輕世代和注重體態的族群肯定，也為紅烏龍開闢出另一片消費市場。



鹿野茶農李文貴表示，研究發現喝茶可以幫助身體的代謝、促進脂肪氧化、抑制脂肪的堆積等。紅烏龍的特色在於有紅茶的茶湯水色又兼具烏龍茶的甘醇滋味。製茶過程採取重發酵、重烘培使得茶葉可以久藏，而本身茶質厚重具有熟果的香氣、耐泡又甘醇作為冷飲或泡沫茶使用並不失其風味。



鹿野地區農會主任陳靜怡指出，「油切紅烏龍」特別結合時下健體飲品的「油切」概念，加上是以產地特色品種紅烏龍茶作為主體。陳靜怡說，「油切紅烏龍」還是以台東縣特色茶分級評鑑比賽獲「優良獎」的茶葉所製成，包括無熱量、糖份、脂肪等不用擔心飲後體態會造成影響。