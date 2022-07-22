台東+304！累積確診人數達39255　新增1例死亡個案

▲台東今增304位確診案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣22日新增304位確診者，275名民眾戶籍或居住地分在台東、29名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案39255人、居隔者1216人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/21下午16點為止，住院收治人數為37、加強版集中檢疫所為24人、居家照護現管人數有1821人。

台東縣衛生局表示，今日1身障機構監測期滿結案，總計縣內仍有9養護、4監所群聚事件監控中，本日共新增27例確診個案。養護機構部分，新增18人確診(15住民、3員工)；監所新增9人(7收容人、2員工)。

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另外，中央今日也公布台東有1例本土病例確診死亡個案，為86歲女性，已接種3劑新冠疫苗，有乳癌、糖尿病病史。

台東縣衛生局提醒如家中兒童確診請密切觀察是否出現：抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、如家中有血氧機，血氧飽和度低於94%、肢體冰冷且有皮膚斑駁或冒冷汗症狀，如有以上症狀請家長(同住親友)或撥打119送至台東基督教醫院、台東馬偕醫院，並呼籲家中如果兒童及青少年確診COVID-19後6週內持續發燒且出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血及頭暈情形請立即就醫評估是否出現MIS-C(孩童多系統炎症徵候群)情形。