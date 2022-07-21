台東+326！新增3死亡案例　縣府籲民眾完整施打疫苗

▲台東今增326位確診案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣21日新增326位確診者，287名民眾戶籍或居住地分在台東、39名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案38952人、居隔者1117人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至7/20下午16點為止，住院收治人數為40、加強版集中檢疫所為26人、居家照護現管人數有1761人。

台東縣衛生局表示，今日新增1養護機構群聚案件，總計縣內共有9養護、4監所、1身障機構群聚事件監控中，共新增20例確診個案。養護機構部分，新增13人確診(9住民、4員工)；監所新增7人(1員工、6住民)；身障機構無新增。

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另外，中央今日也公布台東有3例本土病例確診死亡個案，第1案為85歲女性，;已接種新冠第3劑疫苗;有糖尿病、失智等病史；第2案79歲女性，已接種新冠第3劑疫苗;有失智、高血壓、慢性腎臟病史。第3案66歲男性，無接種新冠疫苗;有高血壓、癌症及痛風病史。

台東縣衛生局表示，目前國內雖然疫情趨緩，但為避免民眾因感染導致重症甚至死亡，請符合中央開放新冠疫苗接種民眾，依規定完成疫苗接種才可有完整保護力，而台東縣近期也隨中央政策7/22起開放(1)6個月至5歲莫德納疫苗接種(2) 50歲以上成人於第1次追加劑接種5個月(即150天)後，接種第2次追加劑(3) 因工作需求需出國之18歲以上民眾接種第2次追加劑，如曾經確診過請必須間隔3個月後才能施打疫苗，相關新冠疫苗合約院所接種資訊請上台東縣衛生局官網查詢。