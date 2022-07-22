超商純喫茶「突貼1公告」　她一看白眼！網秒懂：超多屁孩

▲超商貼公告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

許多線上遊戲都會和超商飲品合作，日前純喫茶和傳說對決就聯手推出「全通路瓶瓶送虛寶活動」及超商獨家加碼活動，讓不少玩家瘋搶。不過就有網友走進超商後，看到「1公告」不禁直呼，「有這麼買不起？」貼文曝光後，也引發網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，直呼「一罐也才25元，有這麼買不起嗎？要偷撕？」從她貼出的照片可見，超商在純喫茶正前方貼了一張公告，上頭寫著「嚴禁偷撕純喫茶附贈傳說對決序號，監視器錄影中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公告曝光後，底下一票網友傻眼表示，「有超多屁孩會直接偷撕不買的」、「不要懷疑！就是有這種人」、「一堆國中生偷走了孩PO網說不用花錢」、「原來是被偷撕啊！怪不得有的有、有的沒有」、「有人就會偷撕虛擬寶物」、「一堆小孩子會喔」、「誇張，這也偷」。

▲純喫茶。（圖／翻攝自Facebook／純喫茶）

還有些網友回應，「都喝完直接丟了，留著也沒用」、「我家的人很愛喝純喫茶，家裡一堆序號都丟了，因為我家人都沒有玩傳說」、「我丟了3個」、「我不玩遊戲，都故意買來撕，丟垃圾桶給屁孩看」。

本站15日報導《純喫茶X傳說虛寶引補貨之亂⋯店員哀嚎上到手軟 宣布50萬份售罄》，純喫茶與傳說對決13日展開「全通路瓶瓶送虛寶活動」及超商獨家加碼活動，只要購買即可憑上面附贈的遊戲序號、瓶身貼紙兌換虛寶，最大獎更是超人氣造型「次元突破」任選。值得一提的是，因為不少貼有虛寶貼紙的飲料缺貨，聯名活動的50萬份寶物更即將兌換完畢，因此純喫茶先前也緊急在臉書貼出「道歉啟事」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡 「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜