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明天揪團衝消暑！超商「霜淇淋買1送1」爽嗑3天

▲▼全家最新「蒙布朗霜淇淋」造型。（圖／業者提供）

▲全家周末限定吃霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接1年當中最熱的「大暑」，全家再度驚喜祭出周末小確幸「霜淇淋買1送1」優惠，且不限口味通通有，明（22）日至7月23日限時3天開吃，趕緊揪同事、朋友來消暑一下。

全家全門市於7月22日至7月23日連3天祭出「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，包括最新口味「貘貘桃霜淇淋」、超濃郁「小農鮮奶霜淇淋」通通一次滿足，還有全新限定「蒙布朗造型霜淇淋」也同樣享優惠，這周末繼續衝吃一波，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲▼韓國奶油吐司專賣店「Isaac」。（圖／Isaac提供）

▲Isaac連2天爽吃大薯買1送1。

另，同樣也來幫消暑氣的韓國奶油吐司專賣店「Isaac」，也將在7月23、7月24日連2天祭出「原味大薯買1送1」優惠，只要到全台門市購買任一MVP系列吐司，即可享有此優惠，每人限購1組，薯條控不能放過。

Isaac在2016年登台，目前共有10間門市，光是吐司口味就高達17種選擇，並分為經典及MVP系列，MVP系列是在經典吐司中再加入高麗菜絲、韓國酸黃瓜，打造成總匯三明治的豐富口感，肯定要嚐鮮一波。

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