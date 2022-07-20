他剛失業！叫外送「備註求安慰QAQ」　老闆霸氣1舉動暖爆

▲老闆暖心送雞塊。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

「發現今天訂單的備註有點不一樣！」一名網友發文表示，日前他在做外送平台的餐點時，發現其中一單的客人失業了，於是他便起了善心，多塞一包雞塊給對方，「希望你吃完後可以信心大增！」貼文曝光後，底下網友也紛紛大讚，「老闆真的好有心，好感動」、「暖心的人很多」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到他開店後，訂單一如往常狂跳，不過忙碌之餘，他也注意到其中一張單的備註有點不一樣。起初他以為是哪個客人要額外加點，結果仔細看看才知道，「酸澀中帶點苦，那是失意的味道」，備註上頭寫著「我失業了...可以安慰我嗎QAQ」。

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原PO表示，這要求是他開店這麼多年來，第一次看到，因此他就想給年輕人一些鼓勵。他特地在餐點中多放了一份現炸的雞塊，並附上一張便條紙寫道「失業不傷心，多送你一份G塊」，希望對方吃完後能信心大增，也明白不是所有老闆都很壞。

貼文曝光後，底下網友不禁感動直呼，「老闆人真好，有時候一句暖心的話或是行動，可以改變很多負面情緒」、「不管對方是不是騙人的，老闆很溫暖」、「這個看到眼淚會在眼眶打轉，整個暖到心裡頭，住好心人一生平安快樂」、「好暖喔～老闆一定會生意興隆」、「加了洋蔥的雞塊」。還有網友笑回，「我以為會給一份店裡的履歷表」。

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