只有3天！超商「大杯極選拿鐵買1送1」　不限冷熱、組數

▲全家連3天推指定咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！全家祭出限時3天「Let’s Café大杯極選拿鐵買1送1」，且不限冷熱、購買杯數，送完為止，加碼推「酷繽沙買2送1 」，一次滿足咖啡控、嗜冰控；另，7-11全門市即日起至7月24日也有「大杯冰燕麥拿鐵第2杯10元」優惠，通通要把握機會。

全家即日起至7月24日連3天於全門市祭出「Let’s Café大杯極選拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買特大杯極選拿鐵就送「大杯極選拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在7月25日至7月31日期間換完；另加碼推「酷繽沙買2送1」幫消暑優惠，不能放過。

▲7-11全門市爽喝大杯冰燕麥拿鐵第2杯10元。

另，7-11全門市即日起至7月24日也推出「CITY CAFE冰燕麥拿鐵 好友愛分享」限時優惠，爽喝「大杯冰燕麥拿鐵第2杯10元（不提供線上寄杯服務）」，換算下來平均每杯只要43元，划算到不行，燕麥奶控快衝。

【你可能也想看】

►只賣12天！頂呱呱「經典套餐」復刻回歸 還有超Q紅黃復古包裝盒

►今天衝！手搖飲限時7天「免費加料」 珍珠、椰果都有

►9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8