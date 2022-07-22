　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只有3天！超商「大杯極選拿鐵買1送1」　不限冷熱、組數

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家連3天推指定咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！全家祭出限時3天「Let’s Café大杯極選拿鐵買1送1」，且不限冷熱、購買杯數，送完為止，加碼推「酷繽沙買2送1 」，一次滿足咖啡控、嗜冰控；另，7-11全門市即日起至7月24日也有「大杯冰燕麥拿鐵第2杯10元」優惠，通通要把握機會。

全家即日起至7月24日連3天於全門市祭出「Let’s Café大杯極選拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買特大杯極選拿鐵就送「大杯極選拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在7月25日至7月31日期間換完；另加碼推「酷繽沙買2送1」幫消暑優惠，不能放過。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11全門市爽喝大杯冰燕麥拿鐵第2杯10元。

另，7-11全門市即日起至7月24日也推出「CITY CAFE冰燕麥拿鐵 好友愛分享」限時優惠，爽喝「大杯冰燕麥拿鐵第2杯10元（不提供線上寄杯服務）」，換算下來平均每杯只要43元，划算到不行，燕麥奶控快衝。

【你可能也想看】

►只賣12天！頂呱呱「經典套餐」復刻回歸　還有超Q紅黃復古包裝盒
►今天衝！手搖飲限時7天「免費加料」　珍珠、椰果都有
►9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
快訊／辱吳宗憲「吃洨」　館長判賠80萬並道歉確定
上摩鐵中千萬沒人來拿！　發票千萬獎還有3張未領
壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　她直擊PO網吵翻
交往10年！YT情侶「宣布分手」　粉絲心碎：超震驚
快訊／1000元動滋健身券　抽籤結果出爐
直擊／如影隨形！「龍山寺陳情男」又現蹤陳時中行程
戴口罩熱爆「若全解禁真會脫？」　網友3原因搖頭

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今天衝了！超商「指定雪糕、現煮茶買1送1」　冰塊杯也有買1送1

細節控要瘋了！寶島眼鏡推「哈利波特系列鏡框」學院、閃電、金探子通通入「鏡」

只有3天！超商「大杯極選拿鐵買1送1」　不限冷熱、組數

料理之王宵夜場神還原早餐店經典美味！味丹乾麵王三分鐘上桌

這行「生存下來算僥倖」！全聯董座林敏雄：良性就爭對消費者更好

摩斯連3天「地瓜薯條+紅茶」下殺！肯德基推1元吃蛋撻、激省6折

蝦皮成交手續費漲到貴2倍　賣家跳槽競業每天多4成開店

東森購物網「普渡」商品5折起　消費再玩遊戲100%中獎率加碼送樂透金

香堤廣場「戶外義式啤酒吧」開張！短短4天享受「PERONI沛羅尼」超chill餐前酒體驗

foodpanda傳「取消平台費」？業者：系統更新問題

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

今天衝了！超商「指定雪糕、現煮茶買1送1」　冰塊杯也有買1送1

細節控要瘋了！寶島眼鏡推「哈利波特系列鏡框」學院、閃電、金探子通通入「鏡」

只有3天！超商「大杯極選拿鐵買1送1」　不限冷熱、組數

料理之王宵夜場神還原早餐店經典美味！味丹乾麵王三分鐘上桌

這行「生存下來算僥倖」！全聯董座林敏雄：良性就爭對消費者更好

摩斯連3天「地瓜薯條+紅茶」下殺！肯德基推1元吃蛋撻、激省6折

蝦皮成交手續費漲到貴2倍　賣家跳槽競業每天多4成開店

東森購物網「普渡」商品5折起　消費再玩遊戲100%中獎率加碼送樂透金

香堤廣場「戶外義式啤酒吧」開張！短短4天享受「PERONI沛羅尼」超chill餐前酒體驗

foodpanda傳「取消平台費」？業者：系統更新問題

今天衝了！超商「指定雪糕、現煮茶買1送1」　冰塊杯也有買1送1

喝爆天仁喫茶趣！下載App「免費送913茶王」　加碼買1送1

騎電動自行車征服「洛磯山脈上的皇冠」！移動式遊覽穿梭壯麗冰河

聖邦下半年出貨iPhone 14 PMIC　郭明錤：技術達一線大廠水準

鄭文燦：蔣萬安論述空洞、不實質　朱立倫「六都過半」會落空

黃嘉千練習中落淚！　小S挺離婚決定「走投無路就趕快分開」

騎士急剎彎腰「後車直接撞上」2人倒地　畫面曝光：竟是為了它

日本市議員淪「電車癡漢」公然猥褻露下體　乘客急打110報警逮人

土耳其︰烏俄將簽署協議　重啟黑海港口出口糧食

吃得到豪華龍蝦海鮮拼盤　布納咖啡館插旗中和四號公園

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

消費熱門新聞

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

肯德基連3天下殺6折！炸雞蛋撻一次吃

蝦皮成交手續費貴2倍　賣家爆出走潮

超商最新「航海王環保周邊」一次看

最正女星薔薔！新收「天菜男模練習生」

限時4天！超商冰燕麥拿鐵第2杯10元

foodpanda傳取消平台費？業者回應

超商連3天「大杯極選拿鐵買1送1」

麥當勞開賣「皮卡丘置物盒」湧排隊人龍

摩斯連3天「地瓜薯條+紅茶」下殺

明天搶！全家連3天咖啡買1送1

全聯董座林敏雄：這行生存下來算僥倖

蝦皮8月又要漲手續費　官方回應了

紅遍日本消除「腹部脂肪」的妙招

更多熱門

相關新聞

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

為迎接1年當中最熱的「大暑」，全家再度驚喜祭出周末小確幸「霜淇淋買1送1」優惠，且不限口味通通有，明（22）日至7月23日限時3天開吃，趕緊揪同事、朋友來消暑一下。

超商開賣中元普渡箱抽萬元旅遊金

超商開賣中元普渡箱抽萬元旅遊金

全家X芙彤園自然系美食療癒一夏

全家X芙彤園自然系美食療癒一夏

76歲婦屏東訪表弟卻迷路　獨坐超商警幫她找到了

76歲婦屏東訪表弟卻迷路　獨坐超商警幫她找到了

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

關鍵字：

超商咖啡優惠買1送1全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

24歲裝甲兵殉職！神似「周渝民」電眼超帥　遺願讓人鼻酸

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

中國晶圓代工廠傳「抄襲台積電」

床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

向佐被爆出軌！向太轟「亂講」　陸狗仔：那我們繼續發

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面