恩人們現身！工人+騎士「合力救2命」　他驚：不知那是林志穎

網搜小組／鄺郁庭報導

桃園市蘆竹區22日上午發生嚴重車禍，一輛白色特斯拉自撞分隔島起火，整個車頭陷入火海，目擊民眾見狀，趕緊幫忙將受困父子拉出，赫然發現傷者竟是林志穎，震驚外界。事後，關於救命恩人的討論頻頻，而幾個熱心人士也紛紛現身新聞留言處，話題引發討論。

▲林志穎發生車禍，幸好有目擊民眾馬上出手相救。（圖／翻攝自記者爆料網、爆廢公社）

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一位女網友在「●【爆廢公社公開版】●」發文，說她睡醒後，看到小旋風林志穎的車禍新聞，還在恍神之際，突然看到朋友在某篇新聞底下留言，自稱是救命的路人，讓她驚呆打給對方求證。

▲林志穎救命恩人是原PO朋友。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

該位救命恩人留言，「人是我救的，我先把小孩抱出來！再把駕駛拉出來的！」並說「我怎麼不知道那是林志穎！而且小孩是要去比賽車。不是上課。」就有人留言大讚，「謝謝你的日行一善」，他還謙虛回應，「大家都會做的事啦！這沒什麼。」

女網友電話中，則是不禁調侃對方，「哇靠！你不知道傷者是小旋風嗎？」讓救命者不禁直呼，「我哪裡看的出來他是誰？把小孩先拉出來，然後車子已經開始起火，我趕快再把駕駛拉出來，等到救護車來，我才走的。」

此外，還有另一位救命的熱心路人在別篇留言處現身，「我很確定的跟大家說，確實是本人，他在我們工區外面自撞，被我們幾個工人和一個機車騎士救出來的。希望他能平安康復。」