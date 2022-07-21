別笑苗栗國！　他曝某首長談「坤輿清場」：黑道也會在中央搞事

記者皮心瑀／台北報導

苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場設置爭議，21日凌晨3點再度爆發衝突，業者號召400名黑衣保全護送15輛大車載運廢棄物進場，與現場自救會爆發激烈衝突，7人流血送醫。但面對被打的民眾，有不少人反酸，這就是苗栗國，誰叫苗栗要選出這些政治人物。對此，時代力量立委邱顯智強調，真的不要把黑金勢力看得太簡單，「黑道也有腳，錢也是到處賺，會關說苗栗縣政府，也會在中央政府搞事。」

▲苗栗造橋坤輿掩埋場凌晨試圖廢棄物進場試運轉，業者僱請的保全和自救會成員爆發嚴重衝突，多人掛彩送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

龍昇村位於苗栗縣造橋鄉，鄰近淺山、水土環境良好，但20年前，坤輿公司申請設置事業廢棄物掩埋場，地點就在龍昇村旁的山坡上，由於下游就是農田村落，且掩埋場距離重要灌溉水源龍昇湖更僅有300公尺之遙，鄉親擔心掩埋場設立後，造成的水質、土壤汙染恐怕無法想像，因此強力反對設置。

邱顯智說，坤輿黑衣人暴打龍昇村民，很多人在旁邊看笑話，但其實苗栗的事，就是台灣的事，訕笑苗栗，讓黑金把持政治，大家都會遭殃受害。

邱顯智提到，政商關係良好，在桃園開度假村的坤輿幕後老闆陳和錦，請民進黨籍立委余天打電話，上次媒體已經寫過了。「中央部會某首長也曾經親口跟我說過，很多人在關心這個案子。」

邱顯智指出，苗栗縣政府早就變成坤輿公司的小弟，這個眾人皆知。但是為什麼中央環保署也一搭一唱，負荷苗栗縣政府的主張，沒有負起責任積極作為？為什麼他多次要求內政部、警政署派駐警力，警力也道現場了，還是沒有辦法保護村民？希望大家大家不要小看黑金勢力。

針對坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉一案，台中高等行政法院金棗判決出爐，法院認定，坤輿規避環評的面積，要求苗栗縣政府廢止計畫。