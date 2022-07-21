快訊／高雄「還河於民」蓮池潭傳意外2溺斃　陳其邁下令檢討

記者賴文萱／高雄報導

高雄蓮池潭昨（20日）下午傳出落水意外，一名9歲的王姓男童跟著蔡姓教練上風帆船課程，不料竟落水溺斃雙亡，由於去年12月起，高雄市公告「還河於民」政策後，這次不幸意外也引發質疑。對此，高雄市長陳其邁表示，對於不幸事件感到心痛遺憾，已責成市府各單位以這事件為教訓，重新檢討相關措施，希望不僅能夠維護開放水域，也能確保使用者安全。

▲蓮池潭風帆船溺斃2死，搜救畫面。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼蓮池潭風帆船事故，翻覆瞬間影像。（圖／記者賴文萱翻攝）

61歲的蔡姓教練帶著9歲王姓學童自昨日下午1點起，在蓮池潭上一對一私人風帆船教練課。不過，到了下午2點51分，附近民眾發現王童在水面浮沉趕緊報案，經119急救後，王童於昨下午4點13分宣告死亡。教練蔡男大體則於今日清晨尋獲。

高雄市去年12月宣布「還河於民」政策，這次發生事故的蓮池潭就屬於開放的水域範圍，但悲劇發生後，也引發是否安全措施配套不足的質疑。陳其邁今天出席活動時受訪表示，對於不幸事件感到心痛遺憾，第一時間消防局跟民間團體就全力進行打撈，他昨天也下令一定要找到人，因此搜救人員連夜搜尋，水利局也協助降低蓮池潭水位，最後找到教練的遺體，但令人心痛跟遺憾。

針對「還河於民」政策，陳其邁強調，已責成市府各單位以這事件為教訓，檢討相關措施，希望不僅能夠維護開放水域，也能確保使用者安全，尤其是相關規定的執行方面。

陳其邁說，去年12月高雄市就有公告相關水上活動安全規定，希望參與水上活動的人，要特別注意安全規定，這也包含務必全程穿上救生衣確保活動安全，最後重申會以這件事進行全面檢討。

▼蓮池潭風帆船翻覆，教練與9歲男童溺水雙亡。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市府觀光局自去年12月20日起開放蓮池潭水上活動，一般民眾只要掃描湖畔旁QR-Code，或至觀光局行政資訊服務網填寫資料實名登記後，並穿好救生衣等安全措施，即可下水活動。

警方呼籲，暑假期間許多水上活動舉行，請參加民眾應多注意水上安全，以免發生意外憾事。對於發生這起不幸意外，相關責任待警方調查後釐清。