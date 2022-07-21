龍山寺陳情男被控柯粉　她舉「蔣萬安被要DNA」反擊綠支持者

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日受訪時，有一名男子現身大聲質問陳而被員警架離，引起討論，後來，網紅「四叉貓」起底該男，並直言他是台北市長柯文哲及國民黨台北市長參選人蔣萬安的支持者。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，陳情人是柯粉又如何，難道還得是「中粉」才不會被架走？游淑慧也舉蔣萬安日前跑行程被要DNA經驗，直酸「以後還是少靠近陳時中」。

▲陳時中20日在龍山寺遭民眾質問。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中20日在龍山寺內接受媒體聯訪，透露廟方給他「以民為先」的字帖來期許他；陳也強調，這是他應該的，施政必然以民為先。但當陳時中講完此話不久，突遭一名男子大聲質問，陳以台語回應「一個一個來」，只是男子難掩情緒，繼續說「你願意保護台北市民的財產嗎？」「台灣的金融業、台灣的期貨業是個詐騙集團，作假帳...」男子話還沒說完，就被萬華警分局架離現場。

消息曝光後，引發熱議。劉宇在臉書起底男子，指他是一名陳姓男子，要抗議的是發生在2018年的「0206選擇權金融事件」。劉宇說，爬了一下舊文，陳先生很明顯是柯文哲和蔣萬安 的支持者，為什麼陳男這四年以來，不積極找柯文哲和蔣萬安尋求協助，「反而陳先生從沒表態支持過陳時中，卻偏偏要跑到陳時中記者會陳情抗議，到底是什麼居心呢？」

對此，游淑慧在臉書表示，怕人嗆，就不要下凡選，繼續坐在指揮中心，當大老爺，下午開開記者會，晚上喝喝紅酒、唱唱小歌，可能比較適合陳時中。

「政治人物的高度，就是看他如何對待不同意見、不是自己支持者的民眾。」游淑慧說，起底陳情人是柯粉？又如何，陳情人難道還得是中粉才不會被架走？質疑陳情人的陳情事情？又如何，陳情議題難道還得是陳時中愛聽的，才不會被架走？

游淑慧提及蔣萬安日前到大同區跑行程，遇到一名女子嗆「把你的DNA拿出來，再來大同區選我們」一事。游淑慧表示，嗆蔣萬安DNA拿出來的，難道不是綠營支持者？這個又跟市政有什麼關係。

游淑慧酸，只能說，嚇死人，原來跟陳時中陳情的民眾，不但會被警察架走，還會被民進黨肉搜起底。「可怕喔，以後還是少靠近陳時中。」