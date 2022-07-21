路口轉彎未減速「休旅車險擊落阿伯」　正義哥PO網...警火速開罰

記者張君豪／台北報導

有網友透過臉書爆料公社發文，指一輛休旅車7月20日下午，行經台北市文山區興隆路2段時轉彎時未禮讓行人，行車紀錄器錄下該車未禮讓行人，轉彎時車身甚至直接撞到過馬路民眾的離譜情事，轄區文山二交通分隊已傳喚雙方到案製作筆錄，相關肇責由台北市警局交通大隊後續釐清。



▲20日文山區興隆路發生一起休旅車路口轉彎未禮讓行人的意外事故。（圖／翻攝臉書【爆料公社二社】）



▲20日文山區興隆路發生一起休旅車路口轉彎未禮讓行人的意外事故。（圖／記者張君豪翻攝）

熱心網友透過臉書爆料公社發文諷刺「一定是沒把手舉起來過馬路。大家過馬路一定要小心……」對此文山二警方表示，該起意外發生在文山區興隆路2段203巷，該休旅車未禮讓行人發生交通事故，經查駕駛柯姓男子駕駛自小客沿興隆路二段203巷打算左轉時，疑似碰撞行人劉男肇事。

對此文山二交通分隊已於20日下午規定受理並製作雙方筆錄，相關肇事責任由交通警察大隊釐清中。警方指出、依據《道路交通管理處罰條例》規定，汽車駕駛人駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。警方呼籲，車輛轉彎易有視覺死角，駕駛路口轉彎時務必減速觀察，確保自身及其他用路人安全。

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