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社會 社會焦點 保障人權

7民眾濺血驚動警政署長！反坤輿人士控黑幫施暴　黃明昭說話了

記者蔡文淵、戴上容／苗栗報導

苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場設置今(21日)凌晨傳出流血衝突，業者號召400名「黑衣保全」護送15輛廢棄物進場，與現場自救會爆發激烈衝突，混亂中有民眾被打到頭破血流，由於暴力畫面驚悚震驚社會，警政署長黃明昭今天中午特別前往現場視察，他表示會嚴加檢討與究責，也會追查這間保全公司的來歷。

▲▼警政署長黃明昭到苗栗坤輿關心狀況。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲警政署長黃明昭（右）到苗栗坤輿關心狀況。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

龍昇村位於苗栗縣造橋鄉，鄰近淺山、水土環境良好，20年前，坤輿公司申請設置事業廢棄物掩埋場，由於距離重要灌溉水源龍昇湖僅有300公尺的距離，當地鄉親擔心掩埋場設立後，造成水質、土壤汙染，因此強力反對設置。

2021年12月28日上午，坤輿與居民就曾發生激烈衝突，當時混亂中造成至少4名鄉親受傷。雙方在衝突過後召開協調會，但最終仍於今年1月12日宣告破局，但6月15日時坤輿又在半夜試圖以怪手清除門口障礙，自救會龍昇村村民則用肉身阻擋，誓死捍衛家園；7月7日業者為了加強門口圍籬高度，引起民眾反彈，雙方數度發生口角衝突。

到了今天（21日）凌晨則爆發更嚴重的衝突，坤輿再次雇用400名黑衣保全，想掩護15輛滿載廢棄物的大車強行闖關，自救會成員號召百人到場，過程中互砸椅子，黑衣保全還朝鄉親噴辣椒水，就連前縣長劉政鴻也被辣椒水攻擊，劉痛批坤輿保全行徑「比暴民還囂張」。

警政署長黃明昭今天中午11時抵達坤輿現場，立委邱顯智等人立即向黃說明鄉親遭毆過程，邱顯智說，這次衝突分三部份，第一，是局長把人調走，以至於坤輿另一側放空城，黑衣人因此有空隙把鄉親拖進去噴辣椒水。

▲▼警政署長黃明昭到苗栗坤輿關心狀況。（圖／記者蔡文淵翻攝）

第二，警方在警力佈署時，器械、盾牌永遠都只對著手無寸鐵居民，卻是背對著廠方找來的黑衣人，衝突中警方的盾牌戳到鄉親，鄉親頭破血流，感覺警方都沒有保護鄉親，此外也需要警方也需要管制鄰近山邊，因為有很多坤輿打人的現行犯都從山邊泡走了。

第三，現在判決已出，但那10台遊覽車坤輿的黑衣人現在在苗栗市河濱公園旁邊，令鄉親相當擔心，還有哪個保全公司會丟鐵塊、椅子？還會公然挑戰公權力？鄉親都被打得半死，一定要徹查這家保全公司。

對此，警政署長黃明昭表示，今天到場關心陳抗狀況，警方該究責就要究責，該檢討也會檢討，關於警力佈署未來會再調查，會再提供警力支援，立委所提保全公司部份，也會再追查這間保全公司的來歷。

▲▼警政署長黃明昭到苗栗坤輿關心狀況。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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