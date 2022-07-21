快訊／熊好券2.0來了！北市7大振興一次看　「電子支付」享數位回饋10％

記者袁茵／台北報導

許多店家受到疫情影響，台北市政府為振興商家，21日公布7大振興方案，包括產業、商圈、市集、展演、敬老愛心卡優惠，以及熊好券2.0和其他振興，其中包括熊好券2.0、數位回饋等。

▲柯文哲、黃珊珊出席2022北市七大振興方案記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊21日上午召開7大振興方案記者會，規劃「產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其他振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠」等方案刺激消費、提振商機。

黃珊珊說明，今天的7大振興方案讓外界拭目以待、等很久，關於第1方案，台北市政府會先建置「數位台北館buy.taipei」，希望將來帶動23億商機，不只是振興，還要帶動企業轉型，並讓數位台北館變成常設館，讓中小企業可把產品放上去，預徵集100家廠商、1000件商品或服務上架。

而第2、3方案則是成立「北市跨境電商產業發展中心」和「市集振興」，黃珊珊表示，北市有很多市場商圈在做振興活動，目前商圈活動中會投入1500萬元，像是之前北藝開幕時配合的藝饗券，以及未來的白晝之夜及胖卡嘉年華等行銷活動。

黃珊珊提及，第4方案是「餐飲振興」，數位支付回饋將近3000萬元，北市府會與支付業者合作，用手機點選振興方案、數位回饋方案，每次消費就可回饋10%，每次回饋上限100元，每人回饋上限總額500元，預計總共成效有1萬個店家參與，希望發出將近3000萬、帶動超過3億元營收，「這沒限制任何人，只要使用電子支付都能獲得優惠。」

第5方案為「展演振興」，黃珊珊稱，藝文及策展補助3000萬元，而民眾也可拿台北小巨蛋看表演的票根，至「兒童新樂園」、「貓空纜車」售票窗口兌換一日票1張，預計提供10萬份，預期可帶動5000萬的商機。

第6方案則是外界最關心的「熊好券2.0」，黃珊珊表示，目前已有做檢討，現在提出不同票券，除了去年5大券之外，今年加入「農好券」提出農產品，目前預算已經編列，會送入市議會，等預算通過就實施，這些票券總金額是5億元，希望刺激消費。

最後是「六六大順」，黃珊珊指出，去年有敬老愛心卡儲值，今年因為疫情緣故，所以還是有剩餘，北市拿出來再回饋長者、身障者，每個人可靠卡儲值660元，等同現金可以做消費。

不過，被問到「熊好券2.0」和敬老愛心儲值金何時上線？台北市秘書長陳志銘表示，熊好券2.0仍待與議會溝通，上線時間則要等預算通過；黃珊珊則說，敬老愛心儲值金還要另外訂出時間，並再對外公告。

針對目前7大振興推出時間是否尚未定案？北市府副發言人魏文元表示，北市府規劃的七大振興方案，如商圈、產業、市集及交通等振興措施，屬於111年度既有預算的方案會先行上路，至於須追加預算部分，預計將在下週送交議會，盡最大努力爭取議員們的支持。