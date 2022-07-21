以民為先卻把民眾拖旁邊？　陳時中：願以各種管道了解市民意見

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中連續兩天遇「0206期權受害自救會」陳姓成員陳情抗議，民眾遭警方架走畫面引發關注，國民黨參選人蔣萬安更狂酸「以民為先卻把民眾拖旁邊」；對此，陳時中今（21日）上午受訪表示，市民有任何意見，他都願意透過任何管道了解，警察對於任何參選人都有維持秩序的做法。

▲陳時中今天上午前往台北保安宮參香祈福。（圖／記者黃克翔攝）

陳時中昨天赴萬華龍山寺參香祈福時，遇到陳姓民眾陳情抗議，但該男後遭警方架離現場，造成輿論譁然。陳男今天再度出現在陳時中在保安宮的參香行程，手舉「0206期權受害自救會」布條抗議，強調要問這些市長參選人的中心思想，有沒有民主法治觀念？有沒有是非對錯的觀念？

不過，陳男今天並未被警方架離現場，而是在一旁高舉布條表達訴求，陳時中競選團隊發言人、立委莊瑞雄也親自關心陳男，當場收下陳情書並承諾，會研究此案並把相關資料提供給金管會參考。

對於昨天有陳情民眾遭警方架離一事，陳時中稍早受訪說，基本上，市民有任何意見，他都願意透過任何管道了解，陳男被架走是維安考量，大家都有同理心，警察有維持秩序的做法，任何候選人（參選人）都一樣。

媒體追問，台北市副市長黃珊珊批評，陳時中道歉前不如先把事情做好，今天現場維安是否升級？陳時中向神明發了什麼誓？陳時說回應，他向神明拜託，祈求國泰民安、疫情早日過去，希望保佑大家身體健康、遠離病痛；他也說，擔任衛福部長5年多，修訂的法案會說話。

▲立委莊瑞雄接下民眾的陳情書。（圖／讀者提供）