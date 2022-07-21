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第4劑下修至50歲！北市今中午開放預約　柯文哲酸：緊急自主應變方案

記者袁茵／台北報導

指揮中心指揮官王必勝20日宣布，21日起提供50歲以上成人接種第4劑疫苗，6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納。面對中央臨時宣布第4劑疫苗規劃，台北市長柯文哲21日諷刺地說，因應「中央緊急命令」，所以推出「緊急自主應變方案」，今日中午12時起開放北市疫苗預約平台。

▲▼柯文哲、黃珊珊出席2022北市七大振興方案記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席2022北市七大振興方案記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲21日上午出席台北市7大振興記者會，針對中央20日臨時宣布第4劑疫苗規劃，柯文哲表示，中央突然公布50歲以上成人，若第3劑疫苗接種時間超過5個月，或是感染超過3個月就可以打第4劑，「反正我們都是這樣，自主應變，出牌就要應付。」

柯文哲提及，台北市政府有網路預約平台，原本是每週二、三啟動，但「因應中央緊急命令，我們也推出緊急應變自主方案。」自21日中午12時起到下午5時、22日上午9時至下午5時，民眾可上北市疫苗預約平台進行預約，條件就是50歲以上打滿3劑超過5個月者，或是50歲以上曾確診超過3個月者，「這是今天跟明天的緊急應變，下週就可以打。」

柯文哲指出，因應中央的命令，下週會另外公布如何替大規模施打進行造冊，凡事都需要一點時間做準備，而今日中午、明日的網路預約下週就可以打，「先自主應變方案。」

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