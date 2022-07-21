快訊／被陳時中諷「小孩子才講智商」　柯文哲：自己去玩吧！不理你

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日晚間受訪談及台北市長柯文哲時，被主持人追問有沒有測過智商，諷刺柯文哲常自稱智商157一事，而陳時中則回擊「智商是小孩的事情，小孩子才會講這些啊。」針對陳時中的說法，柯文哲21日上午回應，自己變成第4個候選人，而他太熟悉民進黨的戰法，「你們就自己去玩吧！不理你。」

▲柯文哲出席2022北市七大振興方案記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲21日上午出席台北市振興記者會，被問到陳時中稱小孩子才講智商等言論，柯文哲表示，今年是選舉年，他可以預測台北市、新竹市有「第4個候選人」，也就是他自己，而他當年曾與民進黨並肩作戰，所以對對方選戰非常熟悉，「當年是（前文化總會秘書長）林錦昌教我的。」

柯文哲認為，民進黨的選舉策略，就是不論台北市、新竹市，「全部猛攻柯文哲、邊緣化其他候選人。」所以他要回去跟妻子陳佩琪提醒「不要隨便上鉤」。

柯文哲提及，新竹市的候選人沒事都在講台北市事情，「這不是很奇怪嗎？你要選新竹市長，就講新竹的事情，為什麼要講台北什麼橋？多奇怪！」

最後，柯文哲批評，陳時中要選就去問黃珊珊，「奇怪！每天來問候我幹什麼？」因為自己實在太熟悉民進黨的戰法，「你們就自己去玩吧！不理你。」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中20日晚間接受政論節目專訪，提及柯文哲常說自己智商高，但開始做的時候如果沒有帶人帶得好，就很容易有好計畫也做不出成績，會讓一些有能力的人心冷，慢慢就不想出力，整個速度就慢下來，相信也是因素。

至於被追問有沒有測過智商？陳時中說，小時候有吧，這是很久以前人講這些，「智商是小孩的事情，小孩子才會講這些啊」，大人有人生經驗，過50歲要為自己的臉負責。

「接下來你人生的歷練代表個人，不是講智商多少。」陳時中表示，那是小時候小孩時候做一點評量，讓老師家長知道情況可以因材施教，過來到一個年紀後，要講的是到底我們對自己人生負責什麼事情、刻畫下什麼刻痕，有自信說我曾經做過，這比較重要。