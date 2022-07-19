私下講更有效　柯文哲自爆：吃飯時跟上海市長講飛機不要飛來飛去

▲2022台北上海雙城論壇，市長柯文哲會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任內最後一次雙城論壇19日登場，致詞時特別提到近來兩岸的軍機、軍艦侵擾，農漁產禁止進口等爭議，強調這些爭議的焦點傷害兩岸民眾感情，需要透過溝通協商尋求諒解。柯說，2年來疫情關係沒辦法實體交流，過去都在吃飯時跟上海市長講飛機不要飛來飛去，「很多溝通是吃飯的時候講，更有效」。

柯文哲說，兩岸之間還是要溝通，也利用這機會回答幾個問題，兩岸之間是不是需要溝通？是；是不是完全沒溝通？也是；現在不要說已讀不回，現況是不讀不回，雙方互相討厭，仇恨直一直升高。

柯文哲表示，目前在台灣，凡是試圖大陸溝通的一率都被打成中共同路人，以上三個問題答案都是「是」的時候，讓這問題更難解決。

柯文哲也透露，疫情的關係也沒有辦法實體交流，所以變成要透過視訊，要是以前到上海去，有時候總是要跟上海市長吃一頓飯，他吃飯是5分鐘就吃完，剩下時間在幹什麼？通常就跟上海講說飛機不要飛來飛去，很多話是可以私下講，相信他也會傳達到上面去。

「今天只是因為2年來疫情關係沒辦法實體交流，很多東西要拿到檯面上講，很多溝通是吃飯的時候講，更有效。」柯文哲說，今天只是表達台灣人民不爽的地方，農產品是這樣，你要停就跟我講，是按照哪個規則，抓到一次觀察多久停掉，突然說3天後停掉，大家怎麼處理？

柯文哲表示，也要跟上海講說，很多做法會造成台灣人民的不爽，兩岸之間是這樣，你只要跟他講這個不行、要建立SOP，經過溝通是可以好很多的。

柯文哲指出，關於雙城論壇舉辦的邏輯，有人說關係不好為什麼要舉辦？就是因為關係不好才要舉辦，關係不好才要講說我對你這個不爽、你對我什麼不爽，大家拿出來講，經過溝通後，不敢說百分之百解決，80%可以處理掉。

柯文哲說，如果可以把平常累積小問題解決掉，大問題才會減少，平常如果不來往、彼此討厭，我覺得不好。