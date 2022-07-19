避免累積成大問題　柯文哲：兩岸不應當從「已讀不回」變「不讀不回」

記者袁茵／台北報導

2022台北上海雙城論壇於19日登場，台北市長柯文哲於致詞時提到近來兩岸因軍機、軍艦侵擾，農漁產禁止進口等爭議，強調這些爭議的焦點傷害兩岸民眾感情。被問到為何過去從未提及共機議題？柯文哲說明，兩岸不應當從「已讀不回」變「不讀不回」，自己並非現在才講，以前有機會時講得更多。

柯文哲19日上午出席台北上海雙城論壇，有媒體詢問，是否因今年將卸任、沒有包袱，才會在致詞時提及共機、共艦等意見？柯文哲表示，面對問題是解決問題的第一步，其實是有很多場合可以溝通，兩岸之間不應當從「已讀不回」變「不讀不回、全部關掉（對話）」，這是不理想的狀態，看看美蘇冷戰時仍維持與克林姆林宮的熱線方式，便能得知此道理。

柯文哲提到，並非關係不好就不辦雙城論壇，而是「關係不好才要辦」，面對中國大陸得用務實態度，否則ECFA（兩岸經濟合作架構協議）停掉後，兩岸貿易金額越來越高，「台灣明明被鎖入中國經濟圈裡面，這不是賣台的行為嗎？還是執行什麼賣台陰謀？雞蛋全部壓在一個籃子裡面，到底政府有做什麼措施嗎？」

柯文哲批評，「你說要抗中保台，我跟你講，這個月我們要萬安演習，台北市要真的實際去看防空洞有多少、怎麼導引，做事要務實、不要打高空，我最不喜歡嘴巴講一套，實際做得又不是那套，這才是我不喜歡的。」

媒體追問，為什麼選在今年共機議題，是不是因為沒有包袱？柯文哲回應，自己都有講，如果有去中國大陸「私底下我們講得才多。」都會講這些不行、哪些不行、要怎麼處理等，也相信對方有將這些消息傳回去，交流可以解決掉很多問題，平常就把小問題解決，才不會累積變成大問題，「我也不是現在才講，以前有機會時講得更多。」

▼2022台北上海雙城論壇，市長柯文哲會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）