雙城論壇聚焦節能減碳　上海副市長吳清：雙碳戰略為城市轉型關鍵

記者魏有德／綜合報導

2022雙城論壇今（19）日上午舉行，台北及上海市長致詞後，分別由兩市副市長進行至主題演講。上海市常務副市長吳清表示，氣候變化是人類社會面臨的共同挑戰，低碳發展和綠色轉型已經成為全球共識和一致行動，上海將雙碳戰略作為城市綠色轉型的重要引領，未來要從五大重點領域推進綠色轉型發展。

▲上海市常務副市長吳清進行主題演講。（圖／主辦方提供，下同）

吳清指出，今年的雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，近年台北在節能減碳實施一系列行動，給我們留下深刻印象，台北好的經驗做法，也值得我們學習借鑑。

上海為一座擁有2500萬常住人口的城市，未來將推動二氧化碳排放量到2030年前達到峰值，並爭取2060年前實現碳中和，其關鍵在加快形成綠色生產生活方式。吳清提到，上海成立由龔正市長親自擔任組長的工作領導小組，推動重點領域節能降碳、建設碳教育市場等，展開實踐探索。

據了解，上海正進行國際經濟、金融、貿易、航運及科技創新中心建設，預計在2035年建立創新、生態及人文之城，過程中，上海堅持生態優先、綠色低碳的發展目標，引領和推動城市綠色轉型。

吳清分別就上海在能源、工業、建築、交通和循環經濟五大重點領域推進綠色轉型發展進行補充說明。在能源領域方面，綠色低碳轉型要在確保能源供應安全前提下，構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系，此外，如太陽能及海上風電等等非化石能源的新型電力系統，嚴格控制煤炭銷費，加快發展智能電網，提升電網對可再生能源的調控能力等，都是進一步推動的措施。

在工業方面，工業結構低碳化、高端化升級為實施重點，包括鋼鐵業優化工藝流程及零碳煉鋼等技術，石化工業提高低碳原料比例、建設以二氧化碳資源化利用的園中園及加快培育綠色低碳產業等。

建築領域方面，上海要求控制新建建築碳排放量全部達到綠色標準，存量建築節能改造上，要求新建建築必須使用一種以上可再生能源，屋頂安裝太陽能板比例不低於30%。

交通領域方面，上海全面推動交通電氣化、低碳化轉型，2035年形成1000公里的多層次軌道交通網路，此外，上海已推廣新能源汽車68.7萬輛，規劃2025年純電動車購置比例超50％，建成加氣站70座，充電設施擴大規模。

循環經濟方面，大宗工業園固體廢料綜合利用率保持在98%以上，重點園區實現「固廢不出園」為綠色轉型的目標。

至於市場機制扮演的角色，吳清指出，要完善碳交易體系，深化建設碳排放權交易市場，加快打造綠色金融體系，綠色信貸、債券、基金及保險等金融產品，使金融機構為綠色低碳項目提供長期資金支持。

吳清強調，台北與上海在零碳建築、綠色交通、可再生能源推廣及資源循環利用等方面，都有著相似的經驗和共同的課題，也有著非常廣闊的合作空間，「期待兩地今後能開展更多更深的交流，攜手為綠色低碳事業做出更大的貢獻。」

