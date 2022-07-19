陳佩琪臉書開罵陳時中　柯文哲隔空喊話：要慢慢學會一笑置之

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中於18日受訪時，提及自己的太太孫琬玲不會在臉書罵人，卻也引來台北市長柯文哲妻子陳佩琪打破近4個月的沈默，透過臉書稱被陳時中污衊，引發網友揶揄是對號入座。柯文哲19日坦言自己不喜歡陳佩琪寫臉書，並隔空喊話「要慢慢學會一笑置之」。

柯文哲19日上午出席台北上海雙城論壇，並且於會後接受媒體訪問。針對陳時中於18日接受媒體人周玉蔻專訪時，提及妻子不會在臉書罵人、干預政務，結果引來陳佩琪發文回擊？柯文哲表示，陳佩琪雖然是他的妻子，但畢竟是醫生、專業人士，結婚30年以來仍將對方視為具有主體性的婦女。

柯文哲坦言，「你要問我的話，我也不喜歡她去寫臉書，但我也不會去管她。」自己也會拜託陳佩琪不要寫，但通常有效時間是兩週，「這次已經4個月了，已經很謝謝了。」即使是妻子也並非丈夫的附屬物，就算他現在當道台北市長，陳佩琪也是獨立個體，只能夠拜託她，「我的經驗是拜託兩週有效，之後就沒把握。」

至於陳佩琪在臉書結尾稱陳時中毀她名譽、人格，柯文哲認為，選舉不免有一些口水戰，其實大家都知道陳時中在說誰，不過會勸陳佩琪，政治上要慢慢學會一笑置之，「何必每件事情都去介意呢？我們自己年紀越大、修養要越好，我們還是會努力進步、改進。」

▼2022台北上海雙城論壇，市長柯文哲會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）