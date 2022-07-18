達美航空狂買100架「波音737 Max」　10年來最大訂單

▲達美航空狂買了100架波音737 Max 10客機。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國飛機製造廠商波音（Boeing）傳出好消息，達美航空一口氣下訂了100架的波音737 Max 10，以及另外30架飛機的選擇權，而這也是波音十幾年來，首次獲得客機的大訂單。波音股價在盤前交易中上漲3%，而達美航空股價上漲1.6%。

根據CNBC報導，新訂單對波音來說是個好消息，因為空中巴士最近贏得了包括中國國有航空公司在內的大筆訂單，當波音宣布訂單時，還感嘆對於貿易緊張局勢感到遺憾。

達美航空是美國四大航空公司當中，近年來唯一一家沒有訂購波音新客機的航空公司，達美更青睞空巴的原因在於，它們加強了窄體機隊和遠程寬體機隊，在疫情期間，已經退役了較舊的波音777，並一直在接收更多的空巴A350雙通道客機。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）先前就在股東會議上暗示會買波音客機，「我們一直在努力與波音達成協議……希望我們能夠解決這個問題。」。

2017年，達美航空陷入了波音與加拿大龐巴迪公司（Bombardier）之間的貿易爭端，龐巴迪當時是達美航空訂購的C系列窄體客機的生產商。

波音聲稱龐巴迪以低於成本的價格出售客機，最終敗訴，空中巴士後來接管了該計劃，將飛機重新命名為A220。

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