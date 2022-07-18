　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

達美航空狂買100架「波音737 Max」　10年來最大訂單

▲▼波音737客機,Boeing 737 MAX。（圖／路透）

▲達美航空狂買了100架波音737 Max 10客機。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

美國飛機製造廠商波音（Boeing）傳出好消息，達美航空一口氣下訂了100架的波音737 Max 10，以及另外30架飛機的選擇權，而這也是波音十幾年來，首次獲得客機的大訂單。波音股價在盤前交易中上漲3%，而達美航空股價上漲1.6%。

根據CNBC報導，新訂單對波音來說是個好消息，因為空中巴士最近贏得了包括中國國有航空公司在內的大筆訂單，當波音宣布訂單時，還感嘆對於貿易緊張局勢感到遺憾。

達美航空是美國四大航空公司當中，近年來唯一一家沒有訂購波音新客機的航空公司，達美更青睞空巴的原因在於，它們加強了窄體機隊和遠程寬體機隊，在疫情期間，已經退役了較舊的波音777，並一直在接收更多的空巴A350雙通道客機。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）先前就在股東會議上暗示會買波音客機，「我們一直在努力與波音達成協議……希望我們能夠解決這個問題。」。

2017年，達美航空陷入了波音與加拿大龐巴迪公司（Bombardier）之間的貿易爭端，龐巴迪當時是達美航空訂購的C系列窄體客機的生產商。

波音聲稱龐巴迪以低於成本的價格出售客機，最終敗訴，空中巴士後來接管了該計劃，將飛機重新命名為A220。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
哥吉拉文是假的？爆系管理員「狠打臉」：當事人是漂亮女生
房東來信恭喜　她房租6萬變14萬
婚後拒和公婆同住！男友竟趁「愛愛過程」說服　她傻眼：我很清醒
粉絲只喜歡舊歌？　周杰倫點出「關鍵內幕」霸氣回應了
快訊／周杰倫突拋「2超重磅喜訊」！　689萬人在線全瘋狂了
陳時中自豪妻子不插手公務　陳佩琪怒：請具體說明哪個夫人干政
快訊／看護被虐打逼吃狗屎　她斷牙逃生...狠毒2雇主落網了
獨／康建生技「關鍵2人」1死1重傷！宣布暫時停業　70員工留
證人之一遭押廁所未被殺！兇手放過康建廠長　動機恐非8年舊怨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

達美航空狂買100架「波音737 Max」　10年來最大訂單

游錫堃出訪捷克　議長親自接機：兩國都是「民主國家」有共同價值

泰「黑鷹」墜毀樹叢釀7傷　2天後運送直升機殘骸！卡車竟又出車禍

「這能源」變超殺武器！普丁警告成真　專家嘆：歐洲經濟將爆災難

前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題　恐無法做完整個任期

外送員「邊遛娃」邊送餐！她不怕1打2還猛賺外快　8萬網讚爆

BA.5差在哪？統計曝76%都有「1症狀」　感染時間長至7天

俄「反戰女編輯」慘遭拘留！遛狗時被警察請去喝茶　3小時後才獲釋

日本「這2地疫情」恐破第6波高峰的3倍！專家示警：8月將創新高

北韓「發燒數」直直落！單日降至300多例　最快1個月內宣告零疫情

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

達美航空狂買100架「波音737 Max」　10年來最大訂單

游錫堃出訪捷克　議長親自接機：兩國都是「民主國家」有共同價值

泰「黑鷹」墜毀樹叢釀7傷　2天後運送直升機殘骸！卡車竟又出車禍

「這能源」變超殺武器！普丁警告成真　專家嘆：歐洲經濟將爆災難

前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題　恐無法做完整個任期

外送員「邊遛娃」邊送餐！她不怕1打2還猛賺外快　8萬網讚爆

BA.5差在哪？統計曝76%都有「1症狀」　感染時間長至7天

俄「反戰女編輯」慘遭拘留！遛狗時被警察請去喝茶　3小時後才獲釋

日本「這2地疫情」恐破第6波高峰的3倍！專家示警：8月將創新高

北韓「發燒數」直直落！單日降至300多例　最快1個月內宣告零疫情

法比歐宣布老婆懷孕！　吻肚興奮：我要當爸了

越南GDP高成長航商搶進　運價月減26%、較去年11月高峰腰斬

哥吉拉文是假的？爆系管理員「狠打臉」酸唬爛：當事人是漂亮女生

好友不爽「講話太大聲」一路打進超商　2人當街痛毆互告傷害

烏克蘭母女感謝台灣「用很多愛歡迎我們」　在台灣有家的感覺

關穎逾21萬DIOR母女包被女兒亂放　小千金不識名牌惹媽翻臉

哥吉拉人妻找媽救火失敗！她曝慘痛經歷勸：別聽沒邊界感的人建議

接見美前國防部長艾斯培　朱立倫：深談國防政策及台美關係發展

戴資穎、周天成領軍！合庫羽球軍團出戰　2022台北羽球公開賽明開打

葉黃素「最佳服用時間」一次看！必知護眼3招　醫：墨鏡別選這2顏色

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

64歲男騙砲12人！女師驚覺當小三遭威脅

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

BA.5差在哪？　統計曝76%都有「1症狀」

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題

男懷疑妻子外遇　提她斷頭遊街12公里

英國1週增350萬例！　不排除重新「實施封鎖」

歐洲熱浪強襲　至少1000人熱死

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

韓女大生被同學性侵　推下3樓亡

更多熱門

相關新聞

前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題

前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題

美國共和黨籍議員、前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）17日接受《福斯新聞》訪問時表示，他認為總統拜登的認知能力出現問題，可能無法堅持到任期結束。事實上，傑克森2020年就曾在推特上公開暗示拜登的認知能力有問題，還因此收到前總統歐巴馬的私人信件責罵。

美財政部長葉倫明訪韓會尹錫悅

美財政部長葉倫明訪韓會尹錫悅

美猴痘破1800例　專家：遏止病毒「已經晚了」

美猴痘破1800例　專家：遏止病毒「已經晚了」

女昏迷2年奇蹟醒來　指控凶手是親哥

女昏迷2年奇蹟醒來　指控凶手是親哥

美槍手掃射美食街釀3死　被目擊者擊斃

美槍手掃射美食街釀3死　被目擊者擊斃

關鍵字：

達美航空波音波音737北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面