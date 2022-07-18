美猴痘破1800例恐有大量黑數　前FDA局長：遏止病毒「已經晚了」

▲感染猴痘的患者會出現皮疹症狀。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國猴痘確診與疑似病例突破1800例，白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）上周末發出警告，需要更嚴肅看待猴痘疫情，考量病毒可能更廣泛傳播，必須採取行動控制。然而，美國前食藥局（FDA）局長高特里布（Scott Gottlieb）卻表示，如今恐怕已經錯過控制猴痘病毒的時機。

佛奇16日向美國有線電視新聞網（CNN）表示，猴痘絕對是需要嚴肅以對的事，「我們還不清楚它的範圍與潛力，但我們必須假設它有能力比現在傳播得更廣泛，來採取行動。」

▲美國前食藥局長認為，如今要控制猴痘疫情可能為時已晚。圖為紐約開設臨時護理中心為民眾接種猴痘疫苗。（圖／路透）

前FDA局長、高特里布博士17日受邀上CBS電視節目時警告，現在想控制猴痘病毒可能為時已晚，「我認為大概已經錯過控制與遏止病毒的時機了。就算還沒完全錯失機會，那肯定也已經開始失去良機。」美國疾控中心（CDC）表示，除了少數幾州之外，全美大部分地區都出現猴痘，病例最多的包含紐約州、加州、伊利諾伊與佛州。

最新猴痘數據顯示，美國截至上周五（15日）已經追蹤了至少1814例確診或疑似病例，而全球68個國家則共累計了1萬2556例確診病例。佛奇表示，現在觀察到的猴痘疫情可能只是「冰山一角」，並呼籲進行更有力的篩檢測試。高特里布也認為，有必要加強檢測，「長期以來我們對需要接受檢測的病例定義非常狹隘，整體來說，我們只關注到性健康門診中男男性行為者。」

CDC上周五指出，目前已通報8起出生時性別為女性的猴痘病例，但尚無兒童或青少年的病例。高特里布認為，猴痘已在「社區中更廣泛傳播」，如果「現在有數千以上病例」他也不會感到驚訝，「現在它已經深深根植於社區，因為這種病毒更難傳播，雖然不會大爆發，卻可能會持續存在。或許變成一種日常現實，也可能成為性傳播疾病，但也有機會突破這些假設。」

▲美國以紐約州、加州、佛州等地的猴痘疫情最為嚴重。（圖／路透）

高特里布批評政府對於猴痘病毒的反應稱，美國正在犯下過去面對COVID-19大流行的「許多相同錯誤」，包含疫情初期缺乏篩檢，而且沒有向社區分配足夠的疫苗，「如果我們在前半場更積極一點，我們我們就能控制局勢。」

自上周以來，美國猴痘疫苗供應劑量增加2倍多，但仍然未達控制疫情所需的水準，而佛奇估計，7月底前將有70萬劑疫苗分送至各地。美國CDC正在與5家民間商業實驗室合作，以擴大猴痘篩檢量能，現已從原本每周僅6000次篩檢增加到7萬次。

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