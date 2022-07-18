美財政部長葉倫明訪韓會尹錫悅　預計討論制裁北韓、俄羅斯

▲美國財政部長葉倫。（圖／路透社）
記者羅翊宬／編譯
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）明（19）日訪韓，預計上午前往首爾龍山總統辦公室會晤南韓總統尹錫悅，雙方預計針對北韓（朝鮮）制裁方案、強化供應鏈應對合作、制裁俄羅斯方案等議題進行討論。
根據《韓聯社》、《路透社》，南韓總辦公室18日指出，尹錫悅預計19日上午在首爾龍山總統辦公室接見葉倫，屆時韓美雙方將討論如何擴大對北韓制裁、圍堵資金流入北韓，雙方對強化韓美兩國供應鏈應對合作上形成共識，同時可能針對如何制裁俄羅斯展開討論。
此次為葉倫於去年1月就任美國財政部長後首次訪韓，繼上周周末結束二十國集團（G20）在印尼峇里島召開的財政部長會議後，此次訪韓除了會晤尹錫悅，更將與南韓經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬、韓國銀行總裁李昌鏞舉行韓美財政首長會談。
葉倫與秋慶鎬的會談中，預計將針對全球供應鏈、強化對俄制裁、通貨膨脹與物價上漲等問題進行深度討論，隨著美元維持強勢，雙方也可能就此討論合作方案。
美國財政部表示，葉倫在南韓首爾除了推動實施俄羅斯原油價格上限制，還將討論如何透過「朋友支柱」（friendshoring）解決供應鏈瓶頸現象。
至於在與韓國銀行李昌鏞的40分鐘會談中，則將預計針對近期全球經濟、金融市場狀況、全球政策互助等議題交換意見。
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