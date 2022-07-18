美財政部長葉倫明訪韓會尹錫悅　預計討論制裁北韓、俄羅斯

南韓蔚山一名年僅8歲的男童放學回家途中，在經過某社區公寓時，突然遭到一隻未被拴上狗鍊的混種珍島犬暴衝攻擊，狗瘋狂追逐男童、無情撕咬男童頸部，並對男童緊追不放，甚至還有冷血的路人甚至見死不救，男童最後送醫時，頸部、手臂深受重傷，警方呼籲應將該犬隻安樂死處分。