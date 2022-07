前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題　恐無法做完整個任期

▲美國總統拜登。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國共和黨籍議員、前白宮醫生傑克森(Ronny Jackson)17日接受《福斯新聞》訪問時表示,他認為總統拜登的認知能力出現問題,可能無法堅持到任期結束。事實上,傑克森2020年就曾在推特上公開暗示拜登的認知能力有問題,還因此收到前總統歐巴馬的私人信件責罵。

Biden isn't running the country. He doesn't have the capacity to. This is a THREAT to our national security. Our nation is in decline, and we have a "President" who lacks the ability to defend America on a national stage. This is TRAGIC! pic.twitter.com/CJ9UWndhgp