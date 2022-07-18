前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題　恐無法做完整個任期

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨籍議員、前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）17日接受《福斯新聞》訪問時表示，他認為總統拜登的認知能力出現問題，可能無法堅持到任期結束。事實上，傑克森2020年就曾在推特上公開暗示拜登的認知能力有問題，還因此收到前總統歐巴馬的私人信件責罵。

Biden isn't running the country. He doesn't have the capacity to. This is a THREAT to our national security. Our nation is in decline, and we have a "President" who lacks the ability to defend America on a national stage. This is TRAGIC! pic.twitter.com/CJ9UWndhgp — Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) July 17, 2022

根據美國保守派媒體《Newsmax》報導指出，傑克森向《福斯新聞》表示，拜登的認知能力對美國人民來說，將成為一個大問題，「我不認為情況會有任何好轉，我們所討論的是與年齡有關的認知能力下降問題，隨著時間推移，它會變得更糟，不會好轉，而且還會繼續惡化。」

▲美國共和黨籍議員、前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）。（圖／達志影像／美聯社）



傑克森堅信，拜登的健康狀況讓民主黨內部也感到擔憂，「我認為他們（民主黨）也知道，他不可能堅持到2024任期結束，我在他當選前就說過這件事，但當時遇到很多阻力，再過兩年，說這件事的就不是我傑克森，而是他（拜登）自己的政黨。」

▲傑克森（右）過去曾擔任白宮醫生，期間經歷小布希、歐巴馬與川普政府。（圖／達志影像／美聯社）



傑克森今年4月曾隨美國參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）來台，也是本屆國會的新科議員，立場友台。英國《獨立報》指出，傑克森原是一名急診科醫生，在2006年至2018年期間在白宮醫療單位擔任醫生，期間經歷了小布希、歐巴馬和川普政府。

▲傑克森（Ronny Jackson）今年4月曾隨共和黨訪問團來台。（圖／達志影像／美聯社）



傑克森在川普執政期間，多次出面替他的健康問題背書，並在2020年從海軍少將退役後，投入德州議員選戰，當時他曾在推特發文暗示，拜登接連「用詞不當」就是需要做認知能力測試的鐵證。

傑克森在其新書《堅守陣地：捍衛民主和美國價值觀的一生》中提到，他在推文發出後20分鐘，就收到歐巴馬的私人來信表示，「我過去一直在公開與私下場合公開讚揚你，我認為你不僅是優秀的軍人和醫生，也是我的朋友，但我必須向你在推特上對拜登的卑劣攻擊表達非常失望。」

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