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女被神秘人斧頭攻擊垂死昏迷　2年後奇蹟醒來指控「凶手是親哥」

女被神秘人斧頭攻擊垂死昏迷　2年後奇蹟醒來指控「凶手是親哥」。（圖／翻攝自Facebook／Jackson County WV Sheriff`s Department）

▲受害者昏迷醒來，親口指控凶手身分。（圖／翻攝自Facebook／Jackson County WV Sheriff's Department）

記者李振慧／綜合報導

美國西維吉尼亞州(West Virginia)51歲女子汪達(Wanda Palmer)在家附近遭人攻擊，昏迷不醒長達2年，警方持續調查卻一直找不到凶手相關證據，眼看案件就要成為懸案時，近來她奇蹟醒來，指控凶手是她的55歲哥哥丹尼爾(Daniel Palmer)。

汪達2020年6月，被人發現在科蒂奇維爾(Cottageville)家附近倒在血泊中，頭部遭人用斧頭或刀嚴重砍傷，送醫治療後便一直陷入昏迷中。媽媽艾琳(Eileen Palmer)表示，當時女兒倒在血泊中，由於傷勢太嚴重，警方抵達現場時還以為人已經死了。

警長梅倫格(Ross Mellenger)表示，案件發生後他們一直無法掌握凶手身分，直到上周突然接到通知，受害者居然醒來還明確指認出凶手，「這起案件沒有目擊者、沒有監視器畫面、沒有手機紀錄，我們真的是毫無線索」。

汪達因為腦部受傷，只能簡單說出幾個單字，然而被問到誰是攻擊者時，她立即準確講出凶手是她的哥哥。戲劇性發展讓調查人員也十分意外，目前依謀殺未遂與惡意傷害罪將丹尼爾逮捕。

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