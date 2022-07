美國槍手闖美食街掃射！結果被「現場目擊者」擊斃　釀3死2傷

▲美國印第安那州綠林公園商場(Greenwood Park Mall)爆發槍擊案。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國印第安納州17日爆發槍擊案,一名槍手在當地時間晚間6時許,持槍進入綠林公園商場(Greenwood Park Mall)的美食街掃射,造成3人死亡、2人受傷,而槍手則被現場一名目擊者持槍擊斃。

▲槍手遭現場目擊者擊斃。(圖/路透)



根據CNN報導,印第安納波里斯市(Indianapolis)一名槍手在當地時間17日晚間6時許,持槍闖入綠林公園商場美食街,對著民眾開始掃射。綠林警察局(Greenwood Police Department)局長伊森(Jim Ison)表示,當時有多人打911報案,目擊者指出聽到非常多聲槍響。

調查人員指出,目前槍手身分不明,但據信他是被現場一名同樣帶著槍的「好心目擊者」給擊斃,該位目擊者是一名來自巴索洛謬郡(Bartholomew)的22歲年輕人。伊森表示,槍手是一名成年男性,現場其餘目擊者指出,他當時使用一把步槍,但現場尚未找到武器,調查人員正在進行相關調查。

#BREAKING UPDATE: Greenwood Mayor Meyers: 3 dead, 3 injured, following shooting at Greenwood Park Mall in Indiana. Shooter was killed by armed bystander, likely preventing a further tragedy.

-Shooting happened in food court.

-FBI headed to scene.

pic.twitter.com/XdqAnMYkr4