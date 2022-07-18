美國槍手闖美食街掃射！結果被「現場目擊者」擊斃　釀3死2傷

▲美國印第安那州綠林公園商場（Greenwood Park Mall）爆發槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國印第安納州17日爆發槍擊案，一名槍手在當地時間晚間6時許，持槍進入綠林公園商場（Greenwood Park Mall）的美食街掃射，造成3人死亡、2人受傷，而槍手則被現場一名目擊者持槍擊斃。

▲槍手遭現場目擊者擊斃。（圖／路透）



根據CNN報導，印第安納波里斯市（Indianapolis）一名槍手在當地時間17日晚間6時許，持槍闖入綠林公園商場美食街，對著民眾開始掃射。綠林警察局（Greenwood Police Department）局長伊森（Jim Ison）表示，當時有多人打911報案，目擊者指出聽到非常多聲槍響。

調查人員指出，目前槍手身分不明，但據信他是被現場一名同樣帶著槍的「好心目擊者」給擊斃，該位目擊者是一名來自巴索洛謬郡（Bartholomew）的22歲年輕人。伊森表示，槍手是一名成年男性，現場其餘目擊者指出，他當時使用一把步槍，但現場尚未找到武器，調查人員正在進行相關調查。

#BREAKING UPDATE: Greenwood Mayor Meyers: 3 dead, 3 injured, following shooting at Greenwood Park Mall in Indiana. Shooter was killed by armed bystander, likely preventing a further tragedy.

-Shooting happened in food court.

-FBI headed to scene.

pic.twitter.com/XdqAnMYkr4 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 18, 2022

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