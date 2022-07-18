BA.5差在哪？統計曝76%都有「1症狀」　感染時間長至7天

▲BA.5已逐漸取代BA.2成為主流毒株。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

Omicron的亞變種BA.5已陸續取代各國現有毒株，成為新一波的主流病毒株。而BA.5的感染特徵主要為流鼻水、喉嚨痛、咳嗽。除此之外，還有在過往Omicron病毒株較少出現的味覺與嗅覺異常、拉肚子等症狀，症狀平均持續時間達7天，比BA.1多了3天。根據法國公共衛生局的一份臨床調查，有高達76%的BA.5患者會出現倦怠症狀。

日本目前已經進入第7波疫情，與第6波的主流毒株BA.1相比，現階段流行的BA.5雖同樣是Omicron的亞變種，但是症狀與感染時間卻不盡相同。日本流行病專科醫師忽那賢志表示，Omicron與既有的新冠原始毒株相比，更容易造成流鼻水、喉嚨痛等症狀，但相反地，比較少出現味覺與嗅覺異常。

儘管Omicron的症狀與感冒、流感相似，但是近期肆虐全球的BA.5除了流鼻水與喉嚨痛等症狀外，卻有一些不同之處。與BA.1的確診者相比，BA.5的患者更容易出現流鼻水、拉肚子以及味覺與嗅覺異常，症狀持續時間更是長達7天。至於完全沒有症狀的感染患者則只占3%。

根據法國公共衛生局進行的一項臨床調查數據，有高達76%感染BA.5的病患有倦怠症狀、58%會咳嗽、58%發燒、52%頭痛、50%流鼻水等。不過由於這項研究僅統計了288人，樣本數較少，因此未來仍有可能根據症狀的持續時間、無症狀患者的數量等，修改統計數據。

忽那賢志表示，目前對於BA.5的資訊還不完整，也沒有研究指出，BA.5比以往的Omicron亞變種更容易造成重症化，但是BA.5在葡萄牙已經造成多人病歿，因此務必要提高警戒。

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