　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「這2地疫情」恐破第6波高峰的3倍！專家示警：8月將創新高

▲▼日本疫情,東京疫情,東京街頭,日本街頭,涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本第7波疫情將邁入新高峰。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本長崎大學的新冠肺炎疫學檢討班15日公布福岡縣與長崎縣近期的疫情預測數據，由於第7波仍在持續蔓延，如果持續不減少人與人間的接觸，8月1日的單日新增確診數可能就會突破新高，甚至來到第6波疫情高峰的3倍之多。而該團隊也表示，如果減少20%的接觸機會，那這2地的疫情有望在7月下旬後開始減緩。

根據《西日本新聞》報導，長崎大學的新冠肺炎疫學檢討班預測福岡縣與長崎縣今後的疫情發展，數據顯示，福岡縣8月1日的單日新增確診數可能會來到1萬4636例，長崎縣則會來到1946人，而這個數字已接近第6波疫情最高峰的3倍。

疫學檢討班表示，未來將會隨時預測並統計疫情發展情況，同時將最新數據提供給當地政府。而在預測數據中，也會考慮到近期取代前病毒株成為主流毒株的Omicron亞變種BA.5的傳播速度與感染力。

研究團隊提到，如果從16日起減少約20%人與人之間的接觸機會，那麼第7波的高峰將會在7月下旬出現，屆時福岡縣的單日新增確診將可抑制在7023例，長崎縣則為1031例。該團隊同時也強調，如果能持續推動疫苗接種，並且在開冷氣後依舊加強室內空氣的流通與換氣，有望可以避免使醫療資源再度陷入緊繃。

帶領團隊的熱帶醫學研究所教授有吉紅也表示，如何在保持社會經濟活動的同時，不讓感染範圍持續擴大，是非常重要的課題。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
戶頭莫名多出13萬！　他爽領光下場GG
彰化縣府慘了！台化被關廠害千人失業　判國賠4.7億
快訊／基進黨解除張博洋職務​！　林靖堂「等民進黨自爆」被調職
請朋友操盤股票　慘賠18萬怒了！中和男遭7人圍毆
比恐龍還古老！　台東捕獲1.8億年活化石「灰六鰓鯊」
挖出扁桃腺結石！　她見「這輩子最衝擊一幕」狂嘔
鄧紫棋消失半年「突拋多重喜訊」！　合體歐陽娜娜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本「這2地疫情」恐破第6波高峰的3倍！專家示警：8月將創新高

北韓「發燒數」直直落！單日降至300多例　最快1個月內宣告零疫情

歐盟出重手管教「壞男孩」匈牙利！　敏感時期添變數

優質男星開膛剖腹未婚妻　「徒手挖心臟」藏冰箱碎屍丟垃圾場

南韓外長朴振抵東京　與日外務大臣林芳正會談　盼解除出口限制令

英國1週增350萬例！確診率狂飆29%　不排除重新「實施封鎖」

普丁攻烏賠上5萬大軍　兵力折損逾3成！他驚曝：烏克蘭要收復失土

懷疑被戴綠帽！男暴怒斬首妻子　手提「滴血斷頭」遊街12公里

梅根遭鄰居取綽號「蒙特斯托公主」！「一餐15萬」豪奢生活曝光

俄前總統警告：別動克里米亞！　否則將迎「審判日」後果慘烈

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

日本「這2地疫情」恐破第6波高峰的3倍！專家示警：8月將創新高

北韓「發燒數」直直落！單日降至300多例　最快1個月內宣告零疫情

歐盟出重手管教「壞男孩」匈牙利！　敏感時期添變數

優質男星開膛剖腹未婚妻　「徒手挖心臟」藏冰箱碎屍丟垃圾場

南韓外長朴振抵東京　與日外務大臣林芳正會談　盼解除出口限制令

英國1週增350萬例！確診率狂飆29%　不排除重新「實施封鎖」

普丁攻烏賠上5萬大軍　兵力折損逾3成！他驚曝：烏克蘭要收復失土

懷疑被戴綠帽！男暴怒斬首妻子　手提「滴血斷頭」遊街12公里

梅根遭鄰居取綽號「蒙特斯托公主」！「一餐15萬」豪奢生活曝光

俄前總統警告：別動克里米亞！　否則將迎「審判日」後果慘烈

趙春山／賴清德訪日悼安倍　岸田內政外交兼得利

捕手的小角落擾亂江少慶視力　指甲要閃亮亮「確保安全」

廣西北海6天突破500例！　疫情爆點又是批發市場

這些國家慘了！遭12兆債務追殺　恐引爆全球陷「倒債」危機

買一捐多！畢嘉士基金會絕美系公益中秋禮盒送愛無國界

藏品被4度清空！他開櫃絕望「家裡不安全」：花一輩子治療兒時傷痛

故宮展出400年前「黑色魔鏡」！稀有黑曜石鏡可看過去、現在、未來

顏佑庭真的回不去《營業中》？　庹宗康「3個字」吐現況

TOYOTA GR86跑車「確認8／18台灣發表」！熱血降臨麗寶賽車場

戶頭多出13萬！他爽領光辯「前女友匯的」　死不還錢下場曝

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

國際熱門新聞

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

64歲男騙砲12人！女師驚覺當小三遭威脅

女被巨型寵物犬咬死　老公被咬破胃搶救

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

歐洲熱浪強襲　至少1000人熱死

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

山上徹也曾發文　表達痛恨統一教

「跨性別女囚」竟讓2女獄友懷孕

英國1週增350萬例！　不排除重新「實施封鎖」

韓女大生被同學性侵　推下3樓亡

60官員通敵　澤倫斯基炒了國安局長、總檢察長

更多熱門

相關新聞

北韓發燒者降至310例　最快1個月內宣告零疫情

北韓發燒者降至310例　最快1個月內宣告零疫情

北韓（朝鮮）距離首度傳出新冠疫情不滿3個月。官媒《朝鮮中央通訊社》表示，全境477萬名發燒患者中，有99.98％已經完全康復，單日發燒人數首降至300多人，宣稱北韓正在走向「最終消除」傳染病危機，完全恢復「抗疫穩定」的防疫大戰的勝利。專家預估，北韓最快1個月內會宣布疫情結束。

英國1週增350萬例！　不排除重新「實施封鎖」

英國1週增350萬例！　不排除重新「實施封鎖」

美財政部長葉倫明訪韓會尹錫悅

美財政部長葉倫明訪韓會尹錫悅

境外移入暴增454例！周志浩曝原因

境外移入暴增454例！周志浩曝原因

快能跟團赴日了！禁團令將取消

快能跟團赴日了！禁團令將取消

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉老公回應　妻急求饒

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面