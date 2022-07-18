日本「這2地疫情」恐破第6波高峰的3倍！專家示警：8月將創新高

▲日本第7波疫情將邁入新高峰。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本長崎大學的新冠肺炎疫學檢討班15日公布福岡縣與長崎縣近期的疫情預測數據，由於第7波仍在持續蔓延，如果持續不減少人與人間的接觸，8月1日的單日新增確診數可能就會突破新高，甚至來到第6波疫情高峰的3倍之多。而該團隊也表示，如果減少20%的接觸機會，那這2地的疫情有望在7月下旬後開始減緩。

根據《西日本新聞》報導，長崎大學的新冠肺炎疫學檢討班預測福岡縣與長崎縣今後的疫情發展，數據顯示，福岡縣8月1日的單日新增確診數可能會來到1萬4636例，長崎縣則會來到1946人，而這個數字已接近第6波疫情最高峰的3倍。

疫學檢討班表示，未來將會隨時預測並統計疫情發展情況，同時將最新數據提供給當地政府。而在預測數據中，也會考慮到近期取代前病毒株成為主流毒株的Omicron亞變種BA.5的傳播速度與感染力。

研究團隊提到，如果從16日起減少約20%人與人之間的接觸機會，那麼第7波的高峰將會在7月下旬出現，屆時福岡縣的單日新增確診將可抑制在7023例，長崎縣則為1031例。該團隊同時也強調，如果能持續推動疫苗接種，並且在開冷氣後依舊加強室內空氣的流通與換氣，有望可以避免使醫療資源再度陷入緊繃。

帶領團隊的熱帶醫學研究所教授有吉紅也表示，如何在保持社會經濟活動的同時，不讓感染範圍持續擴大，是非常重要的課題。

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