北韓「發燒數」直直落！單日降至300多例　最快1個月內宣告零疫情

▲北韓對外宣稱疫情獲得有效控制。圖為醫護人員為平壤金成柱小學的學童量體溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）距離首度傳出新冠疫情不滿3個月。官媒《朝鮮中央通訊社》表示，全境477萬名發燒患者中，有99.98％已經完全康復，單日發燒人數首降至300多人，宣稱北韓正在走向「最終消除」傳染病危機，完全恢復「抗疫穩定」的防疫大戰的勝利。專家預估，北韓最快1個月內會宣布疫情結束。

根據路透報導，北韓《朝中社》18日表示，自4月下旬以來，477萬名發燒患者中已有99.98％完全康復，從16日下午6時開始的24小時內，全國新增發燒患者僅310多人，是單日發燒病例首次回降至300餘例。然而，由於缺乏篩檢量能，目前北韓以發燒認定染疫，未公佈任何病毒篩檢陽性的數據。

▲北韓防疫文宣強調共產主義式的美德與風氣，要民眾徹底遵守黨中央的緊急防疫政策。（圖／路透）

儘管朝鮮當局自我評價防疫狀況已進入完全穩定局面，世界衛生組織不僅對此持懷疑態度，上月更聲稱因為缺乏獨立數據，世衛認為北韓疫情正在惡化而非好轉。分析人士、世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長認為，按目前趨勢，北韓可能在1個月之內宣布「疫情終結」，並可能成為恢復跨境貿易的序幕。

北韓當局表示，由於缺乏疫苗為公眾接種，政府在全境進行密集的醫療檢查，其中一項措施是針對「邊境地區的水」進行PCR篩檢，並且持續開發推動新的方法，以更妥善地檢測病毒、變異株，以及腸胃病與猴痘等其他傳染病。分析人士稱，北韓極權政府利用疫情加強對社會的嚴格控制，平壤將疫情爆發歸咎於南韓邊境的「外來物體」。

▲北韓官媒公布領導人金正恩與第一夫人李雪主協助分派醫療藥物的照片。（圖／路透）

路透報導，在北韓官媒宣稱「抗疫穩定」之際，其他亞洲鄰國正在對抗新的Omicron亞型變異株帶來的新一波感染趨勢，中國16日通報691例本土感染，創下5月23日以來新高。南韓上周二（12日）單日確診相隔2個月再次突破4萬大關。日本13日通報逾9萬例確診，達年初以來的新高，首都東京則超過1.6萬例，為今年2月以來的最高單日確診數。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》