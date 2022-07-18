英國1週增350萬例！確診率狂飆29%　不排除重新「實施封鎖」

▲英國疫情再度進入新高峰。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

由於Omicron新亞變異株BA.4與BA.5入侵影響，英國疫情邁入新高峰，單週確診約來到350萬例，而這也創下4月中旬以來的最高數字，相較上週的確診率更是增加了29%。衛生部長也直言，如果疫情繼續升溫，影響到國民保健署作業與第一線醫療資源，不排除會重新啟動封鎖限制。

根據《天空新聞網》報導，英國國家統計局（Office for National Statistics）最新數字指出，在截至7月6日的一週內，英格蘭約新增287.3萬例確診，蘇格蘭則新增33.4萬、威爾士18.3萬例以及北愛爾蘭10.7萬例，共計約350萬例。

英國3月底的單週確診數字曾一度來到490萬例，雖然目前疫情還沒來到最高點，但相較於前一週的270萬例，該週的新增確診率也增加了29個百分點。

▲英國衛生部長表示，如果疫情升溫影響到醫療資源，不排除再度實施封鎖。（圖／路透）



根據國家統計局的數據，英格蘭最近一週內確診的社區人口（即不在醫院、療養院或是其他機構中確診的病患）約5.27%，即每19人中就有1人染疫。其他地區則分別為蘇格蘭6.34%、威爾士6.04%以及北愛爾蘭5.86%。

儘管目前的病例新增速度沒有以往來到急遽，但是持續不斷的壓力仍對急診部門造成巨大影響，甚至因此影響到其他病患。不僅如此，英國的累計病歿數已經突破20萬人。專家指出，造成此波疫情的主因為Omicron亞變種BA.4與BA.5肆虐。

英國衛生部長卡莫爾（Lord Kamall）警告，如果疫情持續發展下去，並且影響到醫療量能，將不排除重新祭出封鎖措施。

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