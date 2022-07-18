台大醫院分院長黃瑞仁任期滿　張麗善讚「雲林史懷哲」

▲台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（右一）於雲林服務逾12年，本月任期即將屆滿，今（18）日雲林縣長張麗善率雲林縣政府團隊代表雲林鄉親致謝並稱其為「雲林史懷哲」。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁於雲林服務逾12年，致力弭平城鄉醫療差距，提供「急、重、難、罕病醫療服務」，更跳脫醫學中心的思維與縣内各級醫院醫療分工合作，建立雲林區域聯防，翻轉雲林縣醫療。本月任期即將屆滿，今（18）日雲林縣長張麗善率雲林縣政府團隊代表雲林鄉親致謝並稱其為「雲林史懷哲」。

雲林縣曾被衛生福利公告為緊急醫療資源不足地區，在先天不利因素造成醫療資源分配不平均、慢性病患缺乏醫療可近性，以及基層醫療缺乏充足後援等。黃瑞仁擔任院長期間，充分發揮「善用科技力量，為醫療難題找答案」理念發展出偏鄉地區急重症資源整合與創新服務，建立新服務流程，也成功作為全台資源不足地區醫療照護政策研擬與推展的參考。

雲林縣長張麗善表示， 特別在COVID-19疫情期間面臨挑戰，雲林縣府與台大雲林分院2020年2月啟動首創「無上呼吸道及發燒症狀居家隔離（檢疫）通訊診療」就醫模式，並開發了全國首創「COVID-19智慧e化派案個管平台」，加速評估流程落實輕重症分流收治，並由雲林縣政府協調整合雲林6大專責醫院訂定分流機制，建立「兒科急診6星遠距共照服務」，此項創新堪為兒科資源缺乏地區的標竿。

▲台大醫院雲林分院院長黃瑞仁本月任期即將屆滿，今日雲林縣長張麗善率雲林縣政府團隊代表雲林鄉親致謝頒贈醫療特殊貢獻獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

台大醫雲林分院院長黃瑞仁表示，12年來受到雲林縣政府各單位的指導與協助，首先感謝主管機關外，也感謝台大雲林分院副院長及一級主管與包括外包、清潔、傳送、保全等2600位同仁，齊心協力提供雲林縣民最高品質的醫療，主管團隊也致力營造幸福職場工作環境，大家有幸福健康的職場工作環境才能夠提供優質醫療服務給需要幫助的鄉親。

雲林相較於其他縣市醫療資源相對缺乏且不均，專科醫師更是留任不易，目前台大雲林分院有206位主治醫師，留任超過五年以上的醫師有55%，可見有一群台大人其實是默默在奉獻台灣這塊土地，找到醫者行醫的價值，在此也特別感謝雲林鄉親對台大醫療團隊的肯定鼓勵與協助，我們共創台灣的美好。

雲林縣衛生局長曾春美表示，黃瑞仁院長7月底任期即將屆滿，近日已公布馬惠明副院長即將接任雲林分院院長，相信必能延續黃瑞仁院長團隊對照顧雲林鄉親的使命。欣聞黃院長已成為國立台灣大學校長候選人，以他的宏觀視野及卓越的領導力，若能順利當選，必能為國立台灣大學注入新氣象，同時帶領學校更上層樓成為世界級的頂尖大學。

▲台大醫院雲林分院院長黃瑞仁於雲林服務逾12年，本月任期即將屆滿，今（18）日雲林縣長張麗善率雲林縣政府團隊代表雲林鄉親致謝並稱其為「雲林史懷哲」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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