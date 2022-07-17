達賴喇嘛西藏宗教基金會　今訪北港朝天宮贈匾並分靈媽祖

記者蔡佩旻／雲林報導

日前白沙屯媽祖至北港進香圓滿後，朝天宮進行相關文物整理時，發現了一面西元1971年三月、落款為西藏嘉瑪桑佩將軍敬獻的匾額，上書「恩敷宇宙」四個大字。今（17）日由達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮，贈「善緣成就五十年」匾額交流，並分靈一尊北港媽祖。

▲「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在今日上午，依習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

達賴喇嘛和朝天宮跨世紀友誼「善緣成就五十年」，起因日前朝天宮進行相關文物整理，發現一面落款為西藏「嘉瑪桑佩將軍」敬獻的匾額，除「恩敷宇宙」外更用「烏梅體金泥」書寫藏文字句。經解讀兩句藏文文意是「願佛教廣弘，願遍地大德」。 雖是簡單兩句話語，卻包含嘉瑪桑佩將軍對天后媽祖慈悲的感念，更是對媽祖精神廣弘宇宙的真誠祝禱。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀將媽祖神像紀念品贈與達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港朝天宮指出，此贈匾的五十年因緣，由長年關注地方且年年舉辦北港孝心獎的朝天宮蘇健榮董事所促成，體察在資訊發達更迭迅速的當今社會中，移民信仰的宗教背景氛圍正在經驗改變中，而外鄉遊子應當用何種方式在都會環境裡建立屬於自己「心」的輪廓。

「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在今日上午，依習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮，並委請國立台北藝術大學美術系碩士生，同時也是基隆雷成壇道士的陳柏喻先生與藏文書法家古家丞醫師重新敬題「善緣成就五十年」匾額，贈與朝天宮作為五十年來的交流銘記。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀將媽祖神像紀念品贈與達賴喇嘛弟子 丹增南卓 仁波切。（圖／記者蔡佩旻攝）

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅表示，在過去的幾十年間朝天宮與西藏的許多因緣聯繫，希望將來台灣的藏傳佛教與在地的宗教間有更多的交流、認識、互助。

董事長格桑堅說，在1959年流亡印度期間，台灣的信徒對於我們在印度艱難的期間重新建立寺院、重新傳承藏傳佛法盡了很大的貢獻，建立了非常好的學習基地，法師均經過正統文學修養而成正宗的佛學博士，我們也希望他們能夠用自己所學到的知識回饋於台灣社會。

▲達賴喇嘛西藏宗教基金會訪問北港朝天宮，並委請基隆雷成壇道士陳柏喻先生與藏文書法家古家丞醫師重新敬題「善緣成就五十年」匾額，贈與朝天宮作為五十年來的交流銘記。（圖／記者蔡佩旻攝）

賴賴喇嘛作為世界最負盛名的宗教領袖身為西藏人，肩負四大使命，其一為人，全球七十億人口作為人，我們需要的是健康、快樂而不是痛苦，所以每一個人都能做到就能讓社會更和諧美好；另一使命，是個宗教間的和諧團結，所以，我們今天來拜訪朝天宮也是僅遵達賴喇嘛的教誨，作為西藏藏傳佛教徒，我們的文化、宗教曾經歷許多劫難，在能夠重新發揚的現在，並不是單純來弘揚佛法，未來許多活動我們希望有更多的互動。

▲達賴喇嘛西藏宗教基金會訪問北港朝天宮，贈「善緣成就五十年」匾額交流，並分靈一尊北港媽祖。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，很開心50年沒見面能再續前緣，北港朝天宮本來就與佛教有密切關係，我們的媽祖在早期就是由和尚請媽祖到台灣的，所以我們很多禮儀都是沿用佛教，例如今年底將舉辦的水陸大法會。蔡咏鍀，說希望達賴喇嘛西藏宗教基金會藉這個活動從朝天宮出發，可以跟台灣的許多宮廟、宗教起來祈福，一起交流。

▲日前朝天宮進行相關文物整理，發現一面1971年落款為西藏「嘉瑪桑佩將軍」敬獻的匾額，除「恩敷宇宙」外更用「烏梅體金泥」書寫藏文字句。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西元1971年西藏「嘉瑪桑佩將軍」訪北港朝天宮敬獻「恩敷宇宙」匾額，並於朝天宮外合照。（圖／北港朝天宮提供）



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