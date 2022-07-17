　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

達賴喇嘛西藏宗教基金會　今訪北港朝天宮贈匾並分靈媽祖

記者蔡佩旻／雲林報導

日前白沙屯媽祖至北港進香圓滿後，朝天宮進行相關文物整理時，發現了一面西元1971年三月、落款為西藏嘉瑪桑佩將軍敬獻的匾額，上書「恩敷宇宙」四個大字。今（17）日由達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮，贈「善緣成就五十年」匾額交流，並分靈一尊北港媽祖。

▲「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在今日上午，依習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在今日上午，依習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

達賴喇嘛和朝天宮跨世紀友誼「善緣成就五十年」，起因日前朝天宮進行相關文物整理，發現一面落款為西藏「嘉瑪桑佩將軍」敬獻的匾額，除「恩敷宇宙」外更用「烏梅體金泥」書寫藏文字句。經解讀兩句藏文文意是「願佛教廣弘，願遍地大德」。 雖是簡單兩句話語，卻包含嘉瑪桑佩將軍對天后媽祖慈悲的感念，更是對媽祖精神廣弘宇宙的真誠祝禱。

▲「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在今日上午，依習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀將媽祖神像紀念品贈與達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港朝天宮指出，此贈匾的五十年因緣，由長年關注地方且年年舉辦北港孝心獎的朝天宮蘇健榮董事所促成，體察在資訊發達更迭迅速的當今社會中，移民信仰的宗教背景氛圍正在經驗改變中，而外鄉遊子應當用何種方式在都會環境裡建立屬於自己「心」的輪廓。

「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在今日上午，依習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮，並委請國立台北藝術大學美術系碩士生，同時也是基隆雷成壇道士的陳柏喻先生與藏文書法家古家丞醫師重新敬題「善緣成就五十年」匾額，贈與朝天宮作為五十年來的交流銘記。

▲「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在今日上午，依習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀將媽祖神像紀念品贈與達賴喇嘛弟子 丹增南卓 仁波切。（圖／記者蔡佩旻攝）

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅表示，在過去的幾十年間朝天宮與西藏的許多因緣聯繫，希望將來台灣的藏傳佛教與在地的宗教間有更多的交流、認識、互助。

董事長格桑堅說，在1959年流亡印度期間，台灣的信徒對於我們在印度艱難的期間重新建立寺院、重新傳承藏傳佛法盡了很大的貢獻，建立了非常好的學習基地，法師均經過正統文學修養而成正宗的佛學博士，我們也希望他們能夠用自己所學到的知識回饋於台灣社會。

▲「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在今日上午，依習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲達賴喇嘛西藏宗教基金會訪問北港朝天宮，並委請基隆雷成壇道士陳柏喻先生與藏文書法家古家丞醫師重新敬題「善緣成就五十年」匾額，贈與朝天宮作為五十年來的交流銘記。（圖／記者蔡佩旻攝）

賴賴喇嘛作為世界最負盛名的宗教領袖身為西藏人，肩負四大使命，其一為人，全球七十億人口作為人，我們需要的是健康、快樂而不是痛苦，所以每一個人都能做到就能讓社會更和諧美好；另一使命，是個宗教間的和諧團結，所以，我們今天來拜訪朝天宮也是僅遵達賴喇嘛的教誨，作為西藏藏傳佛教徒，我們的文化、宗教曾經歷許多劫難，在能夠重新發揚的現在，並不是單純來弘揚佛法，未來許多活動我們希望有更多的互動。

▲「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在今日上午，依習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲達賴喇嘛西藏宗教基金會訪問北港朝天宮，贈「善緣成就五十年」匾額交流，並分靈一尊北港媽祖。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，很開心50年沒見面能再續前緣，北港朝天宮本來就與佛教有密切關係，我們的媽祖在早期就是由和尚請媽祖到台灣的，所以我們很多禮儀都是沿用佛教，例如今年底將舉辦的水陸大法會。蔡咏鍀，說希望達賴喇嘛西藏宗教基金會藉這個活動從朝天宮出發，可以跟台灣的許多宮廟、宗教起來祈福，一起交流。

▲「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在今日上午，依習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲日前朝天宮進行相關文物整理，發現一面1971年落款為西藏「嘉瑪桑佩將軍」敬獻的匾額，除「恩敷宇宙」外更用「烏梅體金泥」書寫藏文字句。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「達賴喇嘛西藏宗教基金會」在今日上午，依習俗民俗觀音菩薩成道紀念的殊勝紀念日，由董事長格桑堅參率團組織訪問北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西元1971年西藏「嘉瑪桑佩將軍」訪北港朝天宮敬獻「恩敷宇宙」匾額，並於朝天宮外合照。（圖／北港朝天宮提供）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►寶寶死了牠命危！雲林浪貓獲女警救命　住進分駐所「溫柔回饋」

►水林阿甘薯叔食農教育　民眾免費體驗從產地到餐桌...好吃又好玩

►雲林幼兒園學童化身冒險王　「猴囡仔」攀樹摘畢業證書

►風箏衝浪失速脫落　2玩家受困沙洲跳躍揮手獲救


 

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

ET快訊
離奇！男北宜墜200米山谷　4天後「赤裸獲救」僅輕傷
劉德華21年前就看中她！　10年後真「爆紅全亞洲」
康建4死血案！民俗大師見「這設計」驚：問題嚴重
長新冠折磨2年！加女「申請安樂死」　苦喊：我也不想
樹林「9千元套房」內部照曝光！　網嚇歪：濕到房子會出水
長榮老臣爆內部祕辛　張國煒認：最接近事實
好市多劃單員「火眼金睛」！瞄一眼把她攔下　網驚：太強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

達賴喇嘛西藏宗教基金會　今訪北港朝天宮贈匾並分靈媽祖

做工的正義　台南修繕志工團替弱勢修築溫暖的家

被雞爪耙到是恥辱！花蓮阿美族朝日出方向狂奔3公里　完成加冠禮

嘉義市「創業青年實戰研習營」　助攻青年創業夢

嘉義市慶安社區長照巷弄站揭牌　兩時段增加為全時段服務

嘉義縣自由行住房補助5000萬　限量5萬份

嘉義縣佈建13處社區公共托育家園　朴子即日起開放招生

不讓殭屍展專美於前　「嘉義好神」活動開跑

嘉縣鹿草複合式健康篩檢　呼籲遠離菸害

嘉義縣親子科學教育嘉年華　北回太空館燈登場

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

達賴喇嘛西藏宗教基金會　今訪北港朝天宮贈匾並分靈媽祖

做工的正義　台南修繕志工團替弱勢修築溫暖的家

被雞爪耙到是恥辱！花蓮阿美族朝日出方向狂奔3公里　完成加冠禮

嘉義市「創業青年實戰研習營」　助攻青年創業夢

嘉義市慶安社區長照巷弄站揭牌　兩時段增加為全時段服務

嘉義縣自由行住房補助5000萬　限量5萬份

嘉義縣佈建13處社區公共托育家園　朴子即日起開放招生

不讓殭屍展專美於前　「嘉義好神」活動開跑

嘉縣鹿草複合式健康篩檢　呼籲遠離菸害

嘉義縣親子科學教育嘉年華　北回太空館燈登場

《媽，別鬧了！》驚見「歌壇小天王」　網一看嗨炸：最棒彩蛋

中共20大前狂掃「民間軍火庫」　四川上繳千發子彈、數百槍枝

罹癌女兒想吃雞蛋糕…爸從台大醫院「狂奔到永康街」　結局暖哭網

最強變種BA.5衝擊世界疫情！　陳文茜曝專家憂「是最糟糕的病毒版本」

離奇！男騎機車北宜自摔　墜200米深山谷4天後獲救僅輕傷

澳門「相對靜止」延長5天！賭場繼續關閉、公共部門也不開門

飽覽101夜景！誠品行旅新專案享16坪房＋豪華餐　還贈紅酒香檳6瓶

劉德華21年前就看中她！　10年後真「爆紅全亞洲」

雲林+589　全年度確診年齡30-39歲占16.2％最高

自以為潛規則！她被胡瓜「叫進休息室」背後真相太暖心

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

地方熱門新聞

嘉義仁義潭水庫女子落水無生命跡象

大學生溺水李啟維：台南市政府無作為！

台南廟會聚眾鬥毆　64人送辦

扶輪社捐贈X光巡迴車　免費肺癌普篩

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

和仁海域驚見女性浮屍　海巡公布特徴

男蝴蝶谷戲水扭傷　搜救員搬送醫

紅面鴨FUN暑假震撼登場　煙火+無人機開幕

故宮南院無人機搭配水舞秀國寶圖案

汽車改加裝穩壓器引火災

蘭潭12小時連2起溺斃　居民：不敢喝水了

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

MIS-C+腸套疊　5月大嬰兒確診康復後惡夢開始

台南修繕志工團替弱勢修築溫暖的家

更多熱門

相關新聞

即／澎湖船隻起火！烈焰、濃黑煙漫天　緊急灌救中

即／澎湖船隻起火！烈焰、濃黑煙漫天　緊急灌救中

澎湖馬公市新營路一處製冰廠前17日下午發生船隻起火案件！現場一艘船隻竄出濃濃黑煙，有民眾還目擊有火舌竄出，警消人員獲報立即派遣第一大隊、馬公分隊、澎南分隊、白沙分隊、及馬公港務消防隊等單位前往搶救，至於詳細起火原因仍待調查釐清。

迎正常生活！蔡英文：評估開放時程表　爭取國際旅客來台

迎正常生活！蔡英文：評估開放時程表　爭取國際旅客來台

風箏衝浪失速脫落　2玩家受困沙洲獲救

風箏衝浪失速脫落　2玩家受困沙洲獲救

陳時中新西裝亮相　改穿膠鞋意義曝：走出辦公室、全市跑透透

陳時中新西裝亮相　改穿膠鞋意義曝：走出辦公室、全市跑透透

新書自爆曾申請綠卡　陳時中：決定根留台灣不辦了

新書自爆曾申請綠卡　陳時中：決定根留台灣不辦了

關鍵字：

達賴喇嘛西藏宗教基金會北港朝天宮雲林藏傳佛教分靈媽祖影音

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

更多

最夯影音

更多
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面