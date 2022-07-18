雲林婦採野筍落單失蹤1天　上百人+3隻搜救犬全力搜救　

▲雲林崙背鄉名老婦採野筍失蹤，該林地廣達10公頃，目前動員上百人加搜救犬全力找尋中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣崙背鄉昨（17）日傳出一名林姓婦人採筍失蹤，其家屬指稱，老婦清晨6點到「洲仔」林班地採集野生麻竹筍，至上午9點都未返家，家人與警方展開搜尋指深夜9點仍無所獲，今日警消人員與熱心村民近百人持續搜救，消防署特搜隊中區分隊也調派2人與3隻搜救犬支援。

▲雲林崙背鄉名老婦採野筍失蹤，該林地廣達10公頃，目前動員上百人加搜救犬全力找尋中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據悉，林姓老婦人（ 75歲）昨日與3名婦人結伴到林班地採集麻竹筍，因林婦想多採一些，便在3名婦人離開後獨自留下。約9時許，林婦家人發現其未返家，相當不尋常，立即請村長動員30多名熱心村民協尋，至傍晚6點未果，雲林縣議員李明哲於是通報縣消防局協助搜尋，一直到深夜9點仍無所獲。

▲家屬提供搜救單位林婦照片以利確認，盼能平安歸來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

老婦人年歲已高且一夜未歸，家人非常擔心其安全，今日上午8點，雲林縣消防局派遣崙背、虎尾、西螺、二崙、褒忠等分隊及第2大隊人車持續搜尋，由大隊長沈俊興指揮，共出動消防車10輛、消防及義消人員50名，以及熱心村民近50名持續展開搜索。

雲林縣消防局表示，由於林班地面積達10餘公頃，搜尋不易，因此特別請消防署特搜隊中區分隊協助，調派2人與3隻搜救犬到現場支援，希望藉由搜救犬的靈敏嗅覺，盡快讓老婦人平安歸來。

▲雲林崙背鄉名老婦採野筍失蹤，雲林縣議員李明哲協助報請搜救並安撫家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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