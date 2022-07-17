雲林+589　全年度確診年齡30-39歲占16.2％最高

▲雲林縣本土確診累計案例數與年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（17）日新增589例本土確診個案，分別為分別為斗六108例，虎尾73例，北港56例，斗南58例，西螺48例，麥寮35例，莿桐31例，二崙、古坑22例，元長20例，大埤17例，水林16例，台西、土庫14例，崙背、四湖13例，口湖、林內9例，褒忠8例，東勢3例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增589例確診個案中，年齡分布在未滿1-91歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有494人、確診者居家照護在管中有3880人。統計至7月16日止5-11歲兒童已有3萬1105人完成COVID-19疫苗第1劑接種，第2劑已2萬1211人完成接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋589例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共77157例，其中累計235例為死亡。今日新增5例死亡確診個案，分別是2位男性與3位女性，年齡介於70-90多歲間，分別有高血壓、糖尿病、慢性阻塞性肺病、氣喘、心肌梗塞、中風、慢性腎臟病、阿茲海默症、帕金森氏症等疾病史，其中4位已完整接種疫苗，1位曾接種2劑疫苗，死亡日期介於7/9至7/13，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計235確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林18歲以上Novavax疫苗自7月8日開打以來，累計已有1146人接受接種。綜觀雲林今年本土個案，其中比例最多的年齡區間為30-39歲共12,490人，佔比約為16.2％；次多為40-49歲共12,208人，佔比約為15.8％；另65歲以上長者共11,023人，占比約為14.3％；0－12歲本縣兒童確診個案數分析如下，國小6－12歲共6,394人，約佔8.3％；學齡前3－6歲共2,910人，約佔3.8％；小於3歲共2,323人，約佔3％。

▲雲林縣COVID-19疫苗接種數據分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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