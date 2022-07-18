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社會 社會焦點 保障人權

3歲男童回阿嬤家全身傷還變笨　生母與男友菸燙狠虐2個月遭收押

▲許多父母認為打小孩是為了管教，但專家表示，這並不會讓孩子知道自己錯在哪。（圖／CFP）

▲許多父母認為打小孩是為了管教，但專家表示，這並不會讓孩子知道自己錯在哪。（圖／CFP）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林再傳虐童案！來自屏東車城柯姓女子今年5月帶著與前夫所生3歲兒子到麥寮鄉與許姓男友同居，至7月11日將男童帶回娘家由母親照顧，身上之多處掐痕、瘀傷、眼結膜出血及、反應及活動能力下降、反應遲鈍讓外婆驚覺有異送醫救治，這起虐童案才曝光。檢警15日將柯女、許嫌訊後依兒少法移送並聲押獲准。

被害3歲童原本均由外婆為主要照顧者，5月份被母親帶至雲林麥寮鄉與男友同住近2個月後，於7月11日再帶回屏東娘家托母親照顧，母親發現男童身上不僅傷痕累累，連肢體互動都不對勁，立即帶往醫院檢查治療，醫院隨即通報高雄市政府社會局轉知雲林縣政府社會處，並依程序通報「雲林地區婦幼保護聯繫平台」。

柯女（26歲）與許男（31歲）2人對於警訊均避重就輕、辯稱是在玩等等不慎造成受傷，但男童身上遭香菸灼觸燙疤、臉頰上明顯咬痕、四肢遭捏瘀傷，形成多處掐痕、菸疤、遍佈全身至額頭、眼睛、手臂等四肢，且眼結膜出血等，已造成被害男童走路時軟腳、無法自行翻身、反應及活動能力下降、反應遲鈍、病懨懨貌等身心發育受妨害情況。

男童目前持續進行治療並由雲林縣政府社會處緊急治療、安置，雲林縣政府社會處也正式向2人提告傷害、兒虐。

雲林地檢署說明，檢察官施家榮指揮雲林台西警分局、高雄左營警分局，配合雲林縣政府社會處，偵辦柯○月、許○勝虐童案件，於2022年7月14拘提、15日訊問被告2人，認被告2人涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項、刑法第277條第1項之成年人傷害兒童、刑法第286條第1項之妨害幼童發育等罪嫌重大，有串證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲雲林地檢署偵辦3歲男童遭生女及同居男友虐待，男童身上之多處掐痕、瘀傷、眼結膜出血及外婆驚覺有異送醫救治，檢警15日將柯女、許嫌訊後依兒少法移送並聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林地檢署偵辦3歲男童遭生女及同居男友虐待，男童身上之多處掐痕、瘀傷、眼結膜出血及外婆驚覺有異送醫救治，檢警15日將柯女、許嫌訊後依兒少法移送並聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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