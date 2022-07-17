寶寶死了牠命危！雲林浪貓獲女警救命　住進分駐所「溫柔回饋」

▲浪貓阿肥剛被收留時已經大約2歲，不僅虛弱，體型更是小了一號，宛如幼貓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

一個狂風暴雨天，懷孕的「牠」瘦骨嶙峋倒臥在分駐所值班台前屋簷下，暖心女警怕牠失溫，將牠緊抱擦拭濕透的身體並安置餵食，數日後報案民眾發現告知「牠看起來病了」，經動物醫院檢查才知道腹中貓胎已死，危及母貓生命，立即作開刀手術救命，出院後分駐所給牠一個遮風避雨舒適的家擔任「警貓」，可愛萌樣超療愈，舒緩警員與洽公民眾的心情。

雲林縣北港警分局口湖分駐所，收容了一隻流浪貓「阿肥」，被警員們發現時，懷孕中的牠營養極度不良，女警李宇凡、王瑄真將牠收容餵養，但阿肥活動力不佳，原以為只是懷孕不想多活動，恰巧一名有養貓經驗的報案民眾前往洽公，發現阿肥的不對勁便告知「阿肥看起來是生病了，而且感覺有點嚴重」，李宇凡、王瑄真立即安排阿肥送網往動物醫院就醫。

▲女警王瑄真人美心美，在阿肥接受治療後將牠收容餵養，而所內警員也一起照顧牠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

獸醫治療發現，幼貓已不明原因胎死腹中多日，須盡快開刀取出死胎否則母貓生命也不保。經獸醫師開刀手術治療，分駐所全體警員幫忙集資手術及住院費用5千元，並將子宮完全切除且虛弱的「阿肥」帶回分駐所飼養，讓牠出院後不用再四處流浪。「阿肥」在分駐所內，時而到值班台跟警員撒嬌，伸懶腰打哈欠的模樣超萌，讓前往洽公民眾直呼「超卡哇伊」；女警李宇凡說，「阿肥」現在模樣健健康康，跟到分駐所前差很多。

女警李宇凡回憶一年前，遇見「阿肥」的情景。她說，當天是一個颱風天，外面狂風暴雨，忽然聽到值班台前鋁門有異聲，走出發現屋簷下倒臥一隻瘦骨嶙峋貓咪，低聲「喵、喵」的叫，由於外面風雨很大，看牠好像很久未進食，將牠抱進所內免於風吹雨打，幫忙擦乾身體餵食，但「阿肥」進食狀況不理想未見好轉，洽公民眾發現「阿肥」是生病了。

▲女警李宇凡説，「阿肥」很貼心，大夥工作忙時，牠會靜靜在一旁不吵鬧，等大家都不忙或吃飯時間就會去腳邊磨蹭撒嬌，是一隻很會刷存在感的貓。（圖／記者蔡佩旻攝）

李宇凡指出，一開始以為是感冒，送往動物醫院治療，後來發現是腹中的貓胎，沒生命跡象是死胎，無法自動流產，需要緊急手術開刀取出，緊急搶救「阿肥」生命。術後阿肥仍虛弱，因感冒再度就醫、住院，兩次送醫治療費用上萬，所內同事聽到後紛紛掏腰包一起集資分攤，「阿肥」出院後，醫囑因體虛不適合再流浪街頭，便收容在分駐所內飼養。

李宇凡表示，「阿肥」很貼心，大夥工作忙時，牠會靜靜在一旁休息，等大家忙完了，繞著警員腳邊轉，用頭磨蹭撒嬌，甚至知道哪一位警員比較疼牠就會比較黏，甚至喵喵叫用眼神討肉糜零食，阿肥的活動範圍大部分在分駐所一樓內外，最遠會走到隔壁消防分隊散步巡視後再回來，附近鄰居都認識牠。

李宇凡邊摸著阿肥也娓娓道來分享，偏鄉地區家暴案會較多，許多孩子跟著家人前來警局，大人忙著處理案件時，阿肥就負責乖巧地趴在椅子上，一面轉移孩子到警局害怕的心情，無形中也療癒了孩子受傷的心靈，阿肥可愛又乖巧的萌樣意外協調了警局嚴肅的形象，無論是受理案件與警民相處上都增添了「善愛與溫暖」。

▲「阿肥」貼心又親人，遇到有小孩需要哄騙時，牠會安靜地趴著，任由孩子撫摸，阿肥可愛又乖巧的萌樣意外協調了警局嚴肅的形象。（圖／記者蔡佩旻攝）

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