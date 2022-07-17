風箏衝浪失速脫落　2玩家受困沙洲跳躍揮手獲救

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉「三條崙海域」擁有獨特地理優勢，外海沙洲與岸邊形成風力穩定的平水區域，是風箏衝浪初學者的天堂。 昨（16）日傍晚17時許，2名衝浪民眾不甚受困沙洲，所幸三條崙安檢所執勤人員，使用智慧型港區監視系統巡查時，發現2人站立於沙洲上揮手求援，立即前往救援，獲救民眾僅受驚嚇無外傷。

▲昨日三條崙安檢所執勤人員，使用智慧型港區監視系統巡查時，發現2人站立於沙洲上揮手求援，立即前往救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

海巡署中部分署第四岸巡隊三條崙安檢所執勤人員，昨日17時使用智慧型港區監視系統進行例行巡查，突然發現港區北堤約距岸約500公尺處的外側沙洲上，竟然有2名民眾站立於沙洲上跳耀揮手求援，三條崙安檢所所長鄭惟陽獲悉隨即率隊攜帶救生裝備。

▲三條崙安檢所人員，立即前往救援，所幸2人僅受驚嚇無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

所長鄭惟陽立即協調附近作業漁民吳船長，駕駛膠筏與海巡人員火速前往救援受困民眾，順利在漲潮前接駁2名受困民眾返回三條崙漁港，黃姓民眾非常感謝執勤人員的機警即刻救援之舉，並表示僅受驚嚇無外傷，無需送醫可自行返家。

經安檢所人員了解，黃姓民眾與友人從台中特地到三條崙海水浴場進行風箏衝浪活動，因突來側面強風吹襲，造成風帆受力偏向同一側，固定於腳上的衝浪板瞬間受力而脫落，所使用衝浪裝備因潮流越漂越遠，所幸落水地點距離沙洲不遠，便自行游上沙洲求援。

▲海巡署中部分署第四岸巡隊三條崙安檢所人員順利在漲潮前接駁2名受困民眾返回三條崙漁港。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四岸巡隊提醒，近期適逢暑假出遊旺季，請民眾至海邊戲水或從事水上遊憩活動時，務必注意自身安全，並多注意周遭環境變化及備妥相關安全措施，手機可用防水設備隨身，以備不時之需，維護自身安全；另若於岸際或港區發現危難情事，可透過 118服務專線通報，海巡署將立即派員前往協處。

▲海巡署中部分署第四岸巡隊三條崙安檢所人員順利在漲潮前接駁2名受困民眾返回三條崙漁港。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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