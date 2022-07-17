直擊／北北基桃醫師後援會喊凍蒜　陳時中：醫者眼光看見社會需要

記者呂晏慈／台北報導

「北北基桃競選市長，醫界後援會籌備會議」今（17日）晚間在台大國際會議中心登場，力挺台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人林智堅、基隆市長參選人蔡適應。《ETtoday東森新媒體》搶先取得陳時中會中致詞影片，陳在會中表示，需要醫界給予自己養分，用醫者的眼光看到社會需要，強調台北值得更好，願意更努力去做，替台灣的未來努力。

▲陳時中、林佳龍今天出席「北北基桃支持陳時中、林佳龍競選市長醫師後援會」餐會活動。（圖／讀者提供）



陳時中表示，每一位醫界的朋友、醫師在看診的時候，心中想的是國家的大事，往往因此擘劃出一些想法，他有幸代表醫界出來競選台北市長，需要大家給予自己養分，用醫者的眼光看到社會需要，在這樣仁慈、慈悲的治療環境裡面，了解社會迫切的需要，進而讓社會運動及政治參與者更能體諒人民的需要。

對於日後競選規劃，陳時中說，接下來北北基桃將以首都圈治理為訴求，真正變成「世界的台北」，讓世界看到台灣，看到一個完整的台灣的模樣，首都圈的首長必須虛心、去除本位主義，以台灣為出發點，看到如何才能讓台灣更好，而不是站在自己單純的市政領域思考問題，「台灣、台北值得更好」，他不是要說誰沒有做好，但仍必須說：台北值得更好，必須更願意去努力，替台灣來做努力。

此外，林佳龍會中致詞時談及，感謝醫界站出來，支持北北基桃民進黨提名人選，特別感謝立委邱泰源，今天非常多醫界前輩、社會的良心與會，醫生不只醫人也醫國，在台灣民主發展道路上扮演重要角色，例如過去他參與學生運動，親眼見證台大醫學院院長李鎮源用身體保護學生們。

林佳龍表示，總統蔡英文認為，陳時中參選台北市長、自己參選新北市長互補性最大，未來北北基桃將會有「共伴效應」，成為選情連動的區域，北北基桃跟新北市也都有連接，應該推動跨縣市及中央政府的聯合治理，儘量的合作，「我跟阿中部長會扮演起雙箭頭，醫界不管在政策或業務上遇到的辛苦，一定會跟邱理事長（指邱泰源）密切配合，讓台灣醫療品質成為醫界希望改革的方向」，並強調要扮演醫界在基層服務的窗口。

▲林佳龍、陳時中、蔡適應搶攻社會力票源，林智堅則以影片致詞表達感謝。（圖／讀者提供）