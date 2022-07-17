快訊／賴清德2024總統敲門磚　親賴人馬搶下中常會席次

▲左起屏東縣長潘孟安、副總統賴清德、立委林俊憲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（17日）下午進行兩年一度的黨職改選，由於此次中執評委任期內將處理2024總統及立委提名，各派系積極固票到最後一刻。根據投票結果，黨內權力核心的中常會各派系席次不變，其中親近副總統賴清德的立委林俊憲、台中市議員陳世凱進入中常會，在10席常委佔有關鍵2席次，同樣親賴的屏東縣長潘孟安則擔任中執委；另外，正國會的基隆市長林右昌再度擔任中常委，蘇系立委蘇巧慧也首度進入中常會。

依照民進黨選舉規定，由全國黨代表選出30席中執委後，再由30席中執委投票選出10席中常委，今天下午包括總統蔡英文、前總統陳水扁、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌等人均與會投票，選出中執委。會場中也出現有趣的畫面，正國會成員為確保超過百餘張全代票「票票入匭」，特別戴上特製口罩和貼紙，固票到最後一刻。

最終投票結果，應選30席中執委中，新系9席、蘇系2席、柯建銘系統1席、綠色友誼連線2席、民主活水1席，英系6席、正國會6席、湧言會3席；最終在3席中執委選出1席中常委狀況下，中常委派系實力分佈與上屆相同，新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席，英系2席、正國會2席、湧言會1席。

開票過程中，出現了一個意外的小插曲，疑似有中執委蓋錯票，把要給「許淑華」的票蓋給「陳淑華」，儘管最終許淑華仍以2票順利當選中常委，與新系配票狀況相同，但還是引發會場一陣討論。

另外值得一提的是，湧言會今年共掌握70張全代票，原本估計當選3席中執委，但因新系的高雄市議員高閔琳僅獲得13票，與湧言會立委趙天麟票數相同，會中進行抽籤選出第30席中執委，而高籤運不錯，如願抽中中執委。

民進黨說明，中央執行委員應選出30人，當選名單如下：呂林小鳳、陳茂松、黃承國、何志偉、黃世杰、蘇巧慧、蔡易餘、林右昌、陳世凱、簡煥宗、許菡芸、彭成龍、李姸慧、林益邦、彭佳芸、陳淑華、紀桂珠、陳亭妃、蘇治芬、王定宇、陳啟能、許淑華、郭再欽、鄭美娟、潘孟安、邱俊憲、林俊憲、王義川、曾姿雯、高閔琳。

中央常務執行委員應選出10人，當選名單如下：陳茂松、黃承國、何志偉、蘇巧慧、蔡易餘、林右昌、陳世凱、王定宇、林俊憲、許淑華。

▼民進黨黨職改選，趙天麟（右）與高閔琳（左）握手幫彼此加油打氣。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

▼正國會成員為確保超過百餘張全代票「票票入匭」，特別戴上特製口罩和貼紙。（圖／記者呂晏慈攝）