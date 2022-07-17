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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

離島縣市長選舉不缺席　蔡英文裁示由中執會參考辦理

記者杜冠霖／台北報導

民進黨17日召開第二十屆第一次全國黨員代表大會，通過聘任第二十屆仲裁委員會委員及第十屆廉政委員會委員，並通過「2021年度決算書表」，但年底九合一大選將至，綠營在離島尚未提名人選，對此秘書長林錫耀建議會盡量推薦優秀人才，而黨主席蔡英文也裁示交由中執會辦理。

綠營第二十屆全代會展開，討論案部分，黨代表吳俞葶提案，「黨員入黨滿 30 年應停止收黨費」一案，由於本案於上次全代會已作成決議，決議維持現行制度；中央及地方黨部未來也應多舉辦資深黨員活動，維繫黨員情誼，增進對黨的向心力。

黨代表黃豐翔提案，「為提升基層清潔隊員勞動條件一致化，擬請黨代表支持推動全國清潔隊員身分立法，以行動呼應清潔隊員長期對本黨的支持，勿讓清潔隊員淪為編制外的孤兒。」

黨代表鄭孟洳提案，「為保障老年基本經濟生活，爰請民進黨全國黨員代表一起支持國民年金老年給付金額調升，請民進黨公職人員向主管機關衛生福利部推動重新檢視國民年金保險的老年年金給付金額」，而全代會中決議，上述兩案因內容涉及中央行政部門及立法部門權責，轉請本黨立法院黨團參酌。

另第二十屆仲裁委員名單如下：張政雄、郭吉仁、陳櫻琴、郭麗珍、洪偉勝、廖福特、黃帝穎、翁國彥、連元龍、劉士豪、尤伯祥。

第十屆廉政委員名單如下：范光群、張富美、陳榮隆、王茂雄、魏千峯、劉初枝、薛智仁、黃智鴻、邱駿彥、林良榮、姚孟昌。

通過大會宣言全文如下：

「團結台灣 顧好未來」

2022年是台灣團結一心、開創新局的歷史時刻。儘管面對全球疫情挑戰、國際政經情勢動盪，以及烏俄戰爭未歇，在全體台灣人民的齊心努力下，台灣逐步渡過疫情衝擊，邁向正常生活，打造兼顧防疫與穩定經濟的新台灣模式。

感謝國人與醫護人員團結抗疫，我們在邁向正常生活的過程中，得以持續深化台灣各層面的改革。這幾年來，我們推動產業轉型，使台灣的經濟實力更為堅強，中央政府總決算賸餘也連續4年破千億元。為了讓全體國人共享經濟成長的果實，我們推動「加薪、減稅、增福利」。

為減輕家庭負擔，我們健全長照幼托體系，提升育兒津貼，讓國人安居樂業。為提升下一代學習環境，我們實現國中小學「班班有冷氣、校校會發電」。同時，為了深化民主、促進世代平權，我們推動十八歲公民權修憲案，讓青年能夠參與民主政治，共同決定台灣未來。

自2016年以來，我們以民主自由價值連結理念相近的盟友，為台灣在國際的能見度創造嶄新層次；空前友好的對外關係發展，特別是台美關係的深化，更是為台灣的雙邊與多邊經貿與安全合作，奠定重要的基礎。台灣的國力與競爭力深獲國際社會肯定，不僅在全球產業供應鏈中扮演關鍵角色，也更是印太區域中自由民主的典範。

國際疫情趨緩，各國政府也開放邊境，逐步恢復正常交流，然而面對境外力量的威脅不斷增加、後疫情時代經濟秩序重組，及威權國家擴張產生的區域安全課題，我們未來所面對的挑戰仍然嚴峻。

團結台灣人民，守護民主自由，是民進黨一貫的信念；積極部署，強化台灣，是我們刻不容緩的任務。未來的台灣，應該務實前進、乘浪而起，我們承擔著台灣人民的期待，務必為台灣的未來提前佈好新局、為下一個世代打下更強韌的基礎。

面對未來國內外政經情勢的挑戰，以及即將到來的九合一選舉，「團結台灣、顧好未來」是我們的共同責任，務必要將中央執政的好政績，結合地方會做事的優秀團隊，深化亮眼的執政成果，替台灣打下永續發展的根基。

「清廉、勤政、愛鄉土」是我們對這塊土地的承諾與使命；「創新、專業、顧未來」更是民進黨執政縣市首長們的治理理念。過去幾年，民進黨從中央執政好成績，搭配地方會做事的優質團隊，「用心做好每一件事」來擦亮「綠色執政、品質保證」這塊招牌，透過紮根在地的人文歷史，推動具有美學的城市新風貌；打造符合人民生活需求的都市規劃；在符合永續的價值下，推動產業轉型，提高經濟成長率與創造就業機會，讓全體國人對未來發展更具信心，進而爭取最大多數民眾的支持與認同。

執政的目的，是為了讓台灣有更好的未來。各位黨公職同志們，面對年底九合一的選舉，我們要團結所有希望家鄉進步、努力為台灣付出的台灣隊友，一同推薦「會做事戰隊」的候選人們，一起讓國家能夠持續前進。我們要用經得起檢驗的執政佳績，團結一致、勇敢傳承；我們更要開拓新局，承擔民主進步黨顧好台灣未來的責任。守住台灣的民主與自由，帶領台灣走向更好的未來，我們責無旁貸。民進黨加油！台灣加油！

▼民進黨黨主席蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統離開會場。（圖／記者李毓康攝）

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