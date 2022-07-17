批林佳龍消費恩恩　楊植斗：背49條人命的你還是個人嗎？





▲新北市長參選人林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今（17）日於民進黨全代會上受訪表示，若當選新北市長第一件想做的事情就是公布童恩恩案所有資料，引來為選舉消費死者的質疑。對此，國民黨台北市議員參選人楊植斗表示，林佳龍身上揹了多少人命，當選第一件事卻是消費恩恩案，「你還是個人嗎？」

楊植斗表示，今天林佳龍出席民進黨全代會，順便做出政治承諾，當選市長的第一件事，就是公布恩恩案所有資料，林佳龍身上揹著人命卻消費恩恩案，他直批「林佳龍真是噁心死了」。

楊植斗說，台鐵太魯閣號事故案7月連續召開5次刑事審理庭，分別起訴6名被告，而台鐵花蓮工務段的被告律師，主張「國家運輸安全調查委員會」的報告不適用在法庭上，試圖為被告撇清責任，罹難者家屬也傻眼。

對此，家屬代表王薇君更氣憤地表示，雖然知道律師的工作就是要辯護，但律師說出「運安會的報告沒有證據力」，很令人感到不解。王薇君呼籲，做錯事應該要勇於承擔，而不是一直狡辯，而事發當時擔任交通部長的林佳龍，卻對這件事毫不在乎，兩手一攤辭職了，竟還有臉想著台北選新北。

楊植斗表示，「你可知道太魯閣事故的受害者裡頭，有多少是雙北市民？」退一萬步講，就算林佳龍今天不選舉，面對律師莫名其妙的主張，再灑家屬傷口一次鹽，難道都不該跳出來講句公道話？林佳龍身上揹了多少人命，當選第一件事卻是消費恩恩案，「你還是個人嗎？」

針對林佳龍稱若當選第一件事情就是公佈恩恩案資料，新北市新聞局長張愛晶回應，市府已經將所有資料，都交給公正的司法單位以釐清真相。