快訊／新潮流搶下中評會主委　11執委一致推舉賴瑞隆

▲民進黨立委賴瑞隆被推舉為中評會主委。（資料照／賴瑞隆國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（17日）舉行兩年一度的黨職改選，在攸關黨紀處分裁決的中評會方面，新系立委賴瑞隆受11席當選的中執委推舉為中評會主委。依據派系屬性，此次中評會為新系4席、蘇系1席、綠色友誼連線1席、英系2席、正國會2席、湧言會1席，原本英系立委管碧玲有意角逐主委一職，不過最終仍推舉賴瑞隆。

民進黨秘書長林錫耀晚間宣布選舉結果，當選名單包括：新潮流系統的立委賴瑞隆、林宜瑾、桃園市長辦公室主任陳坤榮、新北市議員陳文治，蘇系前立委呂孫綾，正國會的卑南鄉長許文獻、林寶興，英系立委管碧玲、台南市議員李偉智，湧言會的高雄市議員黃文益，以及綠色友誼連線推出的王博程。

據悉，正國會原掌握票數可再增加1席中評委，若將得50張票的許文獻部分票數轉移給獲得42張票的林寶興，將有機會與綠色友誼連線王博程的46張票「3搶2」，則有意爭取主委職務的管碧玲仍有一搏機會，可望在英系、正國會、湧言會票源挹注下，以多數票當選主委；不過最終林寶興是由同派系張雅旻禮讓，才進入中評會。

林錫耀晚間表示，中評會一致推舉賴瑞隆擔任主委。並未上演投票大戰。

▲民進黨秘書長林錫耀宣布黨職改選結果。（圖／記者呂晏慈攝）