民進黨「全體裝瞎挺林智堅」　她腦中浮現4字嗆：狼狽為堅

▲桃園市提名人林智堅出席民進黨全代會。（圖／蔡英文臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉嫌抄襲爭議持續延燒。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今 （17日）透過臉書發文表示，自己看到民進黨全代會的畫面，腦中浮現「狼狽為堅」4個字。

民進黨一年一度的全國黨代表大會今天登場，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌率領18位縣市長參選人首度同台亮相，高呼「團結台灣，顧好未來」主訴求。

▲林智堅今出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

王鴻薇下午在臉書貼出一張「成語教室圖」諷刺身陷論文爭議風波的林智堅，「看到民進黨全代會的畫面，腦中浮現『狼狽為堅』這4個字」。王鴻薇解釋「狼狽為堅」的背後含義，「當你兩篇碩士論文都涉嫌抄襲，夥伴們仍然全體裝瞎，力挺你參選市長。」

王鴻薇更以「狼狽為堅」造句，「林智堅涉嫌論文抄襲，罪證確鑿死不認錯，民進黨全代會仍全黨力挺，參選到底，真是狼狽為堅。」

▲王鴻薇臉書發文以「狼狽為堅」諷刺林智堅。（圖／王鴻薇臉書）

貼文曝光後，引起許多網友熱烈討論「有夠瞎！台灣奇蹟」、「裝死不要緊，希望台灣大學跟中華大學倫理委員會要拿出學者的風骨，撤銷我們堅哥的學位」、「真的無言，台灣墮落到這個程度，虛有其表，沒有品格，沒有人格，偷機其巧真是可恥」。

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